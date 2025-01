Fordulópont: íme Alice Weidel, az AfD vezére, akivel Elon Musk személyesen beszélget

Weidel az egyik legnyugatibb német tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, egy Gütersloh nevű városban született 1979-ben, közgazdaságtant és üzleti adminisztrációt tanult a Bayreuthi Egyetemen, az évfolyamelsők között végzett, utóbb itt is doktorált nemzetközi fejlesztésből, méghozzá a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával. Dolgozott gazdasági elemzőként, volt befektetési vállalt alelnöke, üzleti tanácsadó is, élt és dolgozott Kínában a Bank of China-nak, folyékonyan beszél például mandarinul.

Az AfD-hez 2013-ban csatlakozott, röviddel annak megalapítása után, és végigdolgozta azokat az első éveket, amik az AfD-t 2017-re 12 százalékos parlamenti erővé (őt pedig Bundestag-képviselővé) tették. S mindeközben neki sem okozott gondot az, hogy a kezdetben euroszkeptikus-libertariánus párt fokozatosan a szociális kérdések felé fordult, emellett (és ezzel összekapcsolva) a bevándorlási krízis és az erőltetett Wilkommenskultur nyomán jobbra tolódott (vagy éppenséggel mások tolódtak balra, ez már perspektíva kérdése), és identitáspolitikai kérdéseket is feszegetni kezdett.

Maga Weidel is, aki több alkalommal „felelőtlennek” minősítette Németország menekültpolitikáját, s rámutatott, hogy az országot „a gazdasági bevándorlók mágnesévé” változtatták.

Már a kezdetektől kritizálta Angela Merkel bevándorláspolitikáját, a volt kancellárt téve felelőssé a migránsok által elkövetett bűntények miatt; és érthető módon Olaf Scholzékkal sem bánt kesztyűs kézzel. Legutóbb a magdeburgi terrortámadás kapcsán mondott feszes, sallangoktól és túlzásoktól mentes beszédet, amelyben kifejtette: