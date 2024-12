Történelmi pillanat: első Németországban az AfD kancellárjelöltje

Az INSA pártpreferencia-felmérése szerint ugyanis

az AfD támogatottsága nem csökkent, maradt 20 százalékon,

noha a CDU-é nőtt egy százalékkal 31-re; a szocdemek vesztettek egy százalékot (így állnak 16 százalékon), és a jelek szerint a zöldek 12 százalékkal mögötte, a szabad demokratákat most mérték be először újra a parlamenti küszöb fölé, és a baloldali populista Sahra Wagenknecht mozgalma is stabilan bejutna 8 százalékkal.