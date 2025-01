Elszabadultak az indulatok a német parlamentben az illegális migráció beszüntetése miatt

Pénteken délelőtt a német parlament ismét összeült, miután szerdán az alsóház elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik. A CDU és a CSU beadványát az az AfD is elfogadta, ami nagy port kavart a parlamentben és azon kívül is, mert most először fordult elő, hogy valamelyik párt összefogott az AfD-vel a parlamentben.

Christian Dürr, az FDP frakcióvezetője péntek délelőtt egy rendkívüli frakcióülést követően bejelentette, hogy a liberálisok kérni fogják a törvényjavaslat visszaküldését a belügyi bizottságba.

A Bundestag leszavazta a migráció-ellenes törvényt

Az ülés végén Petra Pau, a Bundestag alelnöke kihirdette a szavazás eredményét, miszerint 338 igen, 350 nem szavazta érkezett, és 5-en tartózkodtak. A Bundestag a CDU/CSU migrációkorlátozási törvénye ellen szavazott.

A pénteki parlamenti ülés nem volt mentes a bekiabálásoktól és a felszólalók kifütyüléséről, de a vita során még Orbán Viktor neve is szóba került.

Egymásnak estek a képviselők

Rolf Mützenich, az SPD frakcióvezetője felszólalásában Friedrich Merzet kritizálta, amiért pártja együttszavazott az AFD-vel. Később Merz is szót kapott, akinek a beszéde alatt gyakorlatilag végig fütyülés hallatszik.

A CDU kancellár-jelöltje szerint az, hogy ilyen heves vita alakult ki a törvény elfogadása után, és így reagáltak rá az azt ellenzők, az a német parlament működésképtelenségét mutatja.

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy gondoljanak azokra a német állampolgárokra, akik nézik a parlamenti közvetítést. Hozzátette, az emberek közül legalább annyian aggódnak az ország és a saját biztonságukért, mint ahányan a demokrácia stabilitása miatt. És ezek a német állampolgárok megoldást várnak a politikusoktól. Ezután megkérdezte a törvényt ellenző frakcióktól, egyetértenek-e abban, hogy a migrációt meg kell állítani. Ezt követően keményen odaszólt a baloldaliaknak, vajon tényleg azt akarják-e, hogy folytatódjon a nemi erőszak és a gyermekek elleni bántalmazás, amit a migránsok követnek el.

„Tényleg ez egy olyan kérdés, amiben ma itt, a Bundestagban nem tudunk megegyezni?”

– tette fel a kérdést. Hozzátette, bár közeleg egy újabb választás, ha továbbra is a választók bizalmát akarja élvezni a parlament, muszáj lesz együttműködniük, és közösen döntéseket hozniuk.