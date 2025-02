A Telex szerint Trump nekiment a tudománynak, valójában csak szélsőbalos csápokat nyeseget le

A DEI-t és gendernyelvhasználatot betiltó rendelet lehetséges, hogy valóban nagy hatással lesz, és sokfelé okoz némi bénultságot – ám ez csak arra bizonyíték, hogy olyan területeken is bevezették ezeket, amelyeknek semmi köze az ilyen témákhoz, és hogy DEI rákja mindenhol áttéteket képzett.

Ott van például a NASA. A NASA humánerőforrás-politikája foglalkoztatási kérdés. A Telex cikke szerint a NASA egyrészt hangsúlyozza, hogy senki nem jutott igazságtalan előnyhöz a foglalkoztatáspolitikája következtében, másrészt viszont azt is hangsúlyozza, hogy mégis igyekeztek érvényesíteni a sokszínűséget. Fogalmazzunk úgy: a két állítás közt van némi feszültség. Trump pusztán csak hivatalosan is megtiltja azt, hogy kvótákra alapozva pozitív diszkriminációban részesítsenek másokat. Ha a NASA nem csinált ilyet, miért is bántja őket a rendelet?

Aztán ott van a tudományos publikációk ügye. A Telex úgy fogalmaz: a gendernyelv betiltása azért is problémás, mert a tanulmányok visszahívása után ez az utasítás megakadályozhatja a kutatókat abban, hogy a „kijavított”, vagyis a Trump-adminisztráció által kifogásolt szavaktól „megtisztított” tanulmányokat újra benyújtsák a tudományos lapoknak. A publikációkat nyilván azért hívták vissza, mert most van némi zavar, és nem szeretnék a szerzők, ha később elővennék őket. De egyébként senki nem akadályoz meg senkit a tudományos publikálásban. Eleve problémás, hogy eddig ideologikus módon DEI- és gendernyelvet használtak.

A megjegyzés egyébként árulkodó: ezek szerint vagy a folyóiratok annyira merevek, hogy nem hajlandóak figyelembe venni, hogy szerzőiknek meg kell felelni a törvényi előírásoknak, vagy elismeri, hogy az ilyen kifejezésektől mentes tanulmányokat nem lehet publikálni. Az egyik egy adminisztratív szempont, a másik ideológiai. Egyik se jó.

Trumpékat igazolja az, hogy ezek szerint minden projektbe, amelyet a DEI-nek nem kellene érintenie, beszivárogtak ilyen elemek. Egyébként meg az minden országban bevett, hogy kormányzati alkalmazottjaként bizonyos témákban nem írhatsz tanulmányt. Ilyen ügyekben az érintettek vagy csendben maradnak, vagy álnéven publikálnak, esetleg megkérik valamely tudós ismerőst, hogy publikálja az ő neve alatt a vonatkozó kutatást.

Bidenék tették kötelezővé ezt a nyelvezetet, és ezt tiltja be most Trump. Bidenék felépítettek egy adminisztratív államot, amivel agyonszabályozták a kormány szerveit, s mindezt ideologikusan csinálták. Most pedig csodálkoznak, hogy a felépített apparátust ellenük használják. A demokraták nyitották ki a pandora szelencéjét azzal, hogy precedenst teremtettek.

A DEI bevezetése politikai lépés volt, mely rossz hatással volt a tudományra. A DEI visszavonása is politikai lépés, és nem meglepő, hogy hatással van a tudományra is

– reméljük, a hatás elég nagy lesz, az átmeneti káosz után kigyomlálódnak a kutatásokból a vörös farkak, akár átszivárog ez a hagyományos módi a felsőoktatásba és a vállalati világba is, s ezekben a szektorokban is visszaszorul a DEI nevű disztopikus ideológiai rendőrködés.

És persze ha annak erőltetésére a progresszívek a kormányzatot használták, akkor Trump is megteheti, hogy a DEI visszaszorítására állami eszközöket vet be, visszatérve a polgárjogi mozgalom eredeti elveihez.