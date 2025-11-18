Balegyenest kapott Zelenszkij a korrupciós botrány miatt: nem akárki követeli a teljes kormány lemondását

Az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány miatt

Petro Porosenko volt elnök a hivatalban lévő teljes kabinet lemondását követelte hétfőn.

„Ukrajna veszélyes politikai viharba került. Ezzel a dagadó válsággal szemben azonnali reakció és a társadalom minden épkézláb erőcsoportjának egyesülése kell. Egész történelmünk során a legnehezebb időkben mindig a parlament vállalta magára a felelősséget, és állt ki az alkotmányosság és az államiság mellett. Ma a különböző frakciók képviselőinek lehetőségük van egy történelmi lépésre: felszámolni a országot tönkretétellel fenyegető zűrzavart, és

visszaadni az ukránoknak az igazságosságba vetett hitüket.

Éppen ezért az Európai Szolidaritás kezdeményezi a kabinet lemondatását” – idézi az Interfax Ukrajina hírportál a Porosenko ellenzéki pártjának honlapján megjelent közleményt.