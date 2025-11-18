Ft
Petro Porosenko korrupciós botrány Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij puccs

Balegyenest kapott Zelenszkij a korrupciós botrány miatt: nem akárki követeli a teljes kormány lemondását

2025. november 18. 07:22

Lassan elfogy a levegő az ukrán elnök körül.

2025. november 18. 07:22
null

Az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány miatt 

Petro Porosenko volt elnök a hivatalban lévő teljes kabinet lemondását követelte hétfőn.

„Ukrajna veszélyes politikai viharba került. Ezzel a dagadó válsággal szemben azonnali reakció és a társadalom minden épkézláb erőcsoportjának egyesülése kell. Egész történelmünk során a legnehezebb időkben mindig a parlament vállalta magára a felelősséget, és állt ki az alkotmányosság és az államiság mellett. Ma a különböző frakciók képviselőinek lehetőségük van egy történelmi lépésre: felszámolni a országot tönkretétellel fenyegető zűrzavart, és

 visszaadni az ukránoknak az igazságosságba vetett hitüket. 

Éppen ezért az Európai Szolidaritás kezdeményezi a kabinet lemondatását” – idézi az Interfax Ukrajina hírportál a Porosenko ellenzéki pártjának honlapján megjelent közleményt.

Porosenko szerint „az orosz megszállás és ebből következően a választások megtartásának ellehetetlenülése, valamint a demokratikus keretek romlásának veszélye miatt” az ukrán parlamentnek vissza kell szereznie az ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett.

„A kompromittálódott kormánynak le kell mondania, 

és a parlamentben létre kell jönnie egy olyan koalíciós kormánynak, amely nem a személyes lojalitás vagy a politikai hovatartozás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján működik. Egy olyan kormányt, amely képes szembenézni az állam előtt álló feladatokkal” – húzta alá az ukrán ellenzék vezetője.

Porosenko kifejezte abbéli meggyőződését, hogy a teljes kormány lemondása „a minimálisan szükséges lépés, amely bizonyítaná, hogy az állam képes a megújulásra”.

„A hatalomnak, az elnöki hivatalnak és 

a kormánynak politikai felelősséget kell vállalnia a tisztségekbe történő kinevezésekért.

 Már késő és nem elégséges egyes miniszterekből bűnbakot csinálni. Ez már csak kozmetikázás, aminek senkinek nem szabad bedőlnie. Vajon 

nem komédia-e az, hogy most a nemzetbiztonsági tanácsnak a felvételeken szereplő négy tagja szankciókat vezet be bűntársaik ellen, akik már elmenekültek?” 

– jegyezte meg Porosenko.

A politikus felhívásához csatlakozott a Holosz nevű ellenzéki párt frakciója. Az indítványnak azonban vajmi kevés esélye van a sikerre, ha ahhoz nem csatlakoznak további pártok, illetve csoportosulások a kijevi parlamentben. Az Európai Szolidaritásnak és a Holosznak együtt 45 képviselője van, egy sikeres bizalmatlansági indítványhoz azonban legalább 226 szavazatra volna szükség.

Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

Gintonic68
2025. november 18. 08:53
"Lassan elfogy a levegő az ukrán elnök körül." Ursula és a "hajlandók" majd küldenek levegő pénzeszsákok formájában...🙄💶 Aztán lehet aranyozott szaniter cuccot venni ...
auditorium
•••
2025. november 18. 08:51 Szerkesztve
Eltussolja a ny-i hiradás az ukrajnai korrupciós botrányt. A napokban (nov.17-18) ugyan szó volt a két ukrán miniszter menesztéséről és az egyik Zeléhez közeli üzletember külföldre "utazásáról", de az egyik intervenciós, ukrajnafan hadügyminiszter szerint két fecske nem csinál nyarat, nem jelenti azt, h. az egész ukrán kormány korrupt lenne (sic!). Tegnap (nov.17.) Zele Pàrizsba utazott, immàr kilencedszer, közösen aláirtak egy szerződést Macronnal száz méregdrága vadászgép és egyéb hadifelszerelés m e g v á s á r l á s á r ó l. A nyugati hiradás azt is megemlitette, hogy 1 (EGY) év szükséges ennek legyártásához és szállitásához, valamint az ukrán katonák betanitásához. Ezért mondta UvdL, h. 2O26-ig eltart a háború. Innen látszik milyen érdekek tartják fenn az orosz-ukrán háború folytatását. Miért támadják a BÉKEPÁRTIakat.
falcatus-2
2025. november 18. 08:28
egyszeri : " Mi lesz az újjáépítéssel, a gazdaság, ipar újraélesztésével, népességcsökkenéssel. Csak halkan jegyzem meg, hogy talán még a legjobb megoldás az ukrán népnek az orosz bekebelezés lenne egy puha diktatúrával fűszerezve...." Az első mondatában ott a miértje, hogy az oroszok miért mutatnak érdektelenséget a "bekebelezést" illetően. Ezt többször ki is jelentették már. Nem hülyék, hogy az Ukrajnában nyugat által létrehozott trágyadombon kukorékolni akarjanak. Mindenki egye meg, amit főzött.
europész
2025. november 18. 08:26
Valamivel mindig meg kell etetni az ukransagot. Egy lerombolt orszagot hagyni kell,hogy aki leromboltatta az vigye vegig a nagy muvet mint ahogy Hitler tette.Porosenko is csak ahitozik a hatalomra mert csak uralkodni akar.Lehet,hogy a haboru befejezodne a regnalasa idejen de osszeroppanna a sulyos gazdasagi helyzet miatt.Itt mar ki kell varni a torpe teljes bukasat aki vagy elmenekul vagy lampavason vegzi mint a Ducse a felesegevel egyutt vagy mint a Csocsosza a felesegevel egyutt.Lesz itt meg nagy leszamolas az biztos.
