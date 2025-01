Gigaberuházást hirdetett meg Trump a mesterséges intelligencia fejlesztésére

Elon Musk egyúttal figyelmeztette a szülőket, hogy korlátozzák a gyerekek által a közösségi médiában töltött időt, mert „őket épp egy dopamin-maximalizáló AI programozza át”.

A mesterséges intelligencia és annak fejlesztése korunk legnagyobb vitatémái, dilemmái közé tartozik. Miközben – az emberi természetnek és a történelmi tapasztalatoknak megfelelően – egyre több ország és nagyvállalat versenyez egymással a technológia fejlesztése érdekében, bármi is lesz annak következménye;

addig sokan vannak a szkeptikusok és aggódók is, akik akár bennfentesként, szakértőként fogalmazzák meg kételyeiket.

Bizonyos megszólalásaiban Musk is közéjük tartozik, de vannak mások, akik még inkább aggódnak a lehetséges következmények miatt.

Ian Hogarth üzletember, a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez is értő szakember, a Songkick társalapítója és a Plural Platform befektetője az évek során több mint 50 mesterséges intelligenciával foglalkozó startup cégbe fektetett be. Aztán eljött a fordulata. Aláírta azt a petíciót, amiben szorgalmazta, hogy egy időre állítsák le a nagyobb AI-kísérleteket, mert aggasztotta az, amit lát – Hogarth cikkét korábban lapunkban is bemutattuk.