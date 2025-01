Szlovákiába csak akkor menj koncertre, ha muszáj – és a metal királyai miatt muszáj

Nem sok zenekarért utaznék egészen Szlovákiáig, de az amerikai Manowar ilyen. Mert bár a metal királyai többször is jártak Magyarországon, egy ideje már nem kényeztetik dobhártyánkat, így ezúttal hazánk sajnos kimaradt a The Blood of Our Enemies turné állomásai közül. Pedig a program nem mást ígért, mint az 1980 óta létező banda legnagyobb sikereit, kiegészítve a három legjobb albumuk közül kettő dalaival. Ráadásul a Manowar, mint olyan, hiába cikizték őket még akkor is, mikor épp a csúcson voltak, számomra

Manowar, 2025. 01. 24. Szlovákia

egyet jelent az igazi metal zenével – a fémzenével, amit vikingnek és barbárnak öltözött modern lovagok játszanak, kard helyett gitárral és dobverővel oda csapva, a háttérben az ikonikus faceless warriorral és az elől-hátul kellően kerek, Boris Vallejo műveinek stílusát idéző asszonyokkal.

A Joey DeMaio basszer és Ross the Boss gitáros alapította formáció Eric Adams énekes hangjának, az eposzi témáknak, akár 10+ perces szerzeményeknek és heroikus hangzásnak, DeMaio virtuóz játékának köszönhetően minden komolytalan jellemző mellett még az Iron Maidenen is túltett. Az Into Glory Ride, a Sign of the Hammer és a Hail to England triumvirátusa pedig (kiegészítve a Kings of Metal album Blood of the Kings dalával) minden idők legnagyobb albumai közé sorolható. És bizony pont ezért utaztam annyit, mikor a Hammer és az England lett a hivatalos, bejelentett repertoár része.