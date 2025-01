Orosz-ukrán háború: eddig az összes béketerv elbukott – de ki áll valójában a béke útjában?

Orbán Viktor békemissziói: Európa új reménysugara?

A magyar miniszterelnök próbálkozásairól a szakértő úgy gondolja, hogy valóban váratlan lépés volt és komoly vitákat keltett nyugaton és Ukrajnában is. Bár a kezdeményezés önmagában nem képes megoldani egy ilyen mélyen gyökerező konfliktust, de

a kommunikációs csatornák nyitva tartása valamint a szemben álló felek és az őket támogató és/vagy velük együttműködő felek álláspontjainak a feltérképezése és láttatása igen szükséges lépés.

Jelenleg ezek az álláspontok összeegyeztethetetlenek és a rendezésre való hajlandóság is eltérő. Ukrajnában az álláspont továbbra is az, hogy Ukrajnáról Ukrajna nélkül semmit sem szabad egyeztetni, így Orbán Viktor kezdeményezéseit komoly kritikával illették Kijevben, ezzel együtt a békemisszió júliusi fordulója több pozitívumot is hozott az ukrán-magyar bilaterális viszonyba, utóbbi pedig igen szükséges volt már.