Itt a fordulat: Grönland szorosabban együttműködne Washingtonnal

A kormányfőt az amerikai katonai képességek grönladi kiszélesítéséről is kérdezték: „Grönland függetlensége Grönland dolga, ami a saját földjének használatát is illeti, így Grönland dolga azt is eldönteni, hogy milyen megállapodásra jusson” – hangsúlyozta. „Ez az első alkalom, hogy odafigyelnek Grönlandra. Nyugodtnak kell lennünk, ki kell használnunk a helyzetet és össze kell tartanunk” – tette hozzá.

A mintegy 57 ezres Grönland 600 éve Dánia része, 2009-ben azonban széles körű autonómiát kapott, és megkapta azt a jogot is, hogy kikiáltsa függetlenségét Dániától. Egede már újévi beszédében kitért Grönland esetleges függetlenségére: kijelentette, hogy a sziget nem eladó „és soha nem is lesz az”. Donald Trump nemrég – előző elnökségéhez hasonlóan – ismét felvetette az ásványi kincsekben és természeti erőforrásokban gazdag sziget megvásárlásának lehetőségét.

