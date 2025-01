Mi lesz Grönland sorsa? A BBC négy lehetséges forgatókönyve

„Ami fontos volt abban, amit Trump mondott, az az, hogy Dániának teljesítenie kell a kötelezettségeit az Északi-sarkvidéken, vagy hagynia kell, hogy az USA tegye meg”

– mondta Elisabet Svane, a Politiken újság politikai főmunkatársa. Marc Jacobsen, a Dán Királyi Védelmi Főiskola docense úgy véli, hogy ez egy olyan eset, amikor Trump „pozicionálja magát hivatalba lépése előtt”, Grönland pedig arra használja ki az alkalmat, hogy nagyobb nemzetközi tekintélyt szerezzen, ami fontos lépés a függetlenség felé.

Tehát még ha Trump most el is veszítené további érdeklődését Grönland iránt, amit Jacobsen professzor a legvalószínűbb forgatókönyvnek tart, akkor is biztosan reflektorfénybe helyezte a kérdést. Grönland függetlensége azonban már évek óta napirenden van, és egyesek szerint a vita akár az ellenkező irányba is elmehet.