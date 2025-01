Trumpnak Grönlandra fáj a foga – és meg is szerezheti

A csavar a történetben, hogy az amerikai tevékenységnek nem kell kizárólag a védelmi zónákban koncentrálódnia: a megállapodás mozgási szabadságot is biztosít a haderő számára, vagyis az Egyesült Államok ugyanúgy használhatja és használja is a szomszédos területeket (igaz ez a tengeri és légi útvonalakra is), mintha a kijelölt védelmi terület része lenne. Teheti ezt már csak azért is, mert szabadon fektethet be a helyi infrastruktúrába, hogy katonai használatra alkalmassá tegye a területet. Ez utóbbi kiskaput felhasználva eddig is a kettős felhasználású befektetéseket részesítette előnyben, vagyis amit építenek, az katonai és polgári célokra egyaránt használható.