Elképesztő elméletet mondott be a magyar elemző: Ha Biden nem segíti Ukrajnát, az oroszok már elfoglalták volna Kárpátalját

Nem csalódott a Political Capital vezetője sem, Krekó Péter védővámokat és gazdaságpolitikai durva lépésekre számított, ezek be is jöttek. Érezhető az Európai Unió irányába, hogy Trump a multilaterális rendszer gyengítését tervezte és viszi véghez. Arra számított, hogy Trump alatt több háború is lesz a világban, szerinte ez sem cáfolódott még meg szerinte.

Nagyon korán vagyunk, hogy ítéletet alkossunk a Trump-kabinetről, Putyin ignorálja az amerikai követeléseket, lehet a végén Trump keményebb lesz Oroszországgal szemben, mint várhattuk”

Sokan arra számítottak, hogy káosz lesz a trumpi politikában, ez nem jött be. Szavai szerint kiszámíthatatlanság van, káosz nincs az adminisztráció lépéseiben. Krekó Péter úgy látja, azért azt nem lehetett várni, hogy Trump hirtelen lezárja a háborút, hiszen amennyiben Putyin nem akar békét, akkor nem lesz béke. Bóka János szerint szervezett politikát láthatunk az új amerikai vezetéstől, ez Ukrajnánál látható, hiszen a háborúval Trumpnak nincs politikai célja, Bidennek volt. Trump lokalizálni akarja a konfliktust, hogy az európai szövetségesek közvetlen amerikai beavatkozás nélkül tudják azt menedzselni, Amerika maximum anyagi és katona-infrastrukturális terheket vesz át.

Demkó Attila szerint Európa bevonódott az orosz-ukrán háborúba, aminek geopolitikai okai vannak, a biztonságpolitikai szakértő szerint amerikai szempontból Kína már sokkal fontosabb ellenfél.

Trump nem hiába hangoztatja, hogy az orosz-ukrán konfliktus Biden háborúja volt”

– jegyezte meg.

A Political Capital ügyvezető igazgatója erre úgy reagált, nem hiszi, hogy Bidennek voltak a háborúval politikai céljai, azzal egyetért, hogy nem önzetlen dolog volt Ukrajna megsegítése, Amerikának fontos volt ,hogy a stratégiai riválist lehet gyengíteni közvetlen áldozatok nélkül.

Ha Biden nem segíti Ukrajnát, most de facto Magyarország szomszédos lenne Oroszországgal, már eljutottak volna Magyarországig, elfoglalták volt Kárpátalját”

– mondta Krekó Péter.