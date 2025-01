Ha azt hiszi, Trump beiktatása botrányos, lássuk, hogy ment az ilyesmi eddig Amerikában

Nép őfelségének bakancsa a kárpitozott bútorokon

1829. március 4-én széles léptekkel vidám tömegek masíroztak be Washington városába. Az emberek érthető módon ünnepeltek: úgy vélték, a népharag elsöpörte a korrupt kormányt, és most új világ következik, élén a nemzeti hőssel, Andrew Jacksonnal. A washingtoniak kevésbé örültek az érkezőknek, akiket „barbároknak”, sőt „civilizálatlan hordának” tartottak, de nem volt mit tenni: a tömeg vállára emelve ünnepelte az elnököt.

Nem csak elnökként: nemzeti hősként is, hiszen Jackson már 13 évesen részt vett az angolok ellen vívott függetlenségi háborúban, legyőzte az indiánokat, az angolokat, megszerezte a spanyoloktól Floridát. Időközben beérett politikai munkájának gyümölcse is, a keménysége miatt a nemzet „öreg tölgyfája” egyszóval élete csúcspontjaként élhette meg ezt a napot. Jackson úgy is döntött, hogy méltóképpen megünnepli a győzelmét, így beiktatására lényegében meginvitálta az egész amerikai nemzetet – így kerültek a „vidéki fajankók” az egyébként ekkor még nem túl patinás, úgy is mondhatnánk, némiképp sznob fővárosba. Jackson azonban nem elégedett meg azzal, hogy a dísztelen capitoliumi beiktatási ceremónia után szimbolikusan egy nagygyűlésen köszöntse az embereket, hanem egyenesen a frissen elfoglalt rezidenciájába hívta meg őket, mondván:

„ez az, amikor a nép őfelsége leszáll az elnöki palotába”.

A káosz borítékolható volt, a frissítőkkel fogadott tömeg igyekezett közel kerülni az elnökhöz. A tömeg hamar félresöpörte az úgymond fontos embereket, tört a kerámiaedények és a berendezés.