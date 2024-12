Szijjártó Péter elárulta, kulcskérdésről egyeztetett telefonon Orbán Viktor Putyinnal

Nyitókép: képernyőfotó / Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök több mint egy órán keresztül tárgyalt telefonon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, amelynek során többek között szó volt Magyarország energiabiztonságáról, az ukrajnai háborúról és a szíriai fejleményekről is.

Aláhúzta, hogy az orosz Gazprombank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és délkelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Szavai szerint emellett Szlovákia, Szerbia és Törökország is kihívásokkal néz szembe e döntés miatt, így velük is folyamatos az egyeztetés.

A miniszterelnök úr és Oroszország elnöke között egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni, és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy ezt a problémát kiiktassuk”

– szögezte le. Majd arra is kitért, hogy Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy országa elkötelezett az energetikai együttműködés fenntartása, Magyarország energiaellátásának biztosítása mellett. „Elkötelezettek tehát, s közös szándék van arra, hogy az energetikai együttműködést folytassuk. Semmi olyan tényező nincs egyik oldalon sem, sem a magyar, sem az orosz oldalon, amely akadályát jelentené annak, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre” – fűzte hozzá.