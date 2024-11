Szinte az egész világon tiltott fegyver – most az amerikaiak adnak belőle az ukránoknak egy adagot

Mi az ATACMS?

A amerikai hadsereg taktikai rakétarendszere (ATACMS) egy szilárd hajtóanyagú, ballisztikus rakéta, amelynek hatékony lőtávolsága akár 300 km is lehet, maximális sebessége pedig elérheti a háromszoros hangsebességet is. A rakéta maga hordozhat 160-560 kg közötti nagyságú robbanófejeket. A rakéták elláthatók többféle irányító rendszerrel – köztük GPS-en alapuló megoldásokkal is.