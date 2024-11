Kilövési engedély: Joe Biden még egy utolsó döntéssel bebiztosítaná az ukrajnai háború eszkalációját

Nyitókép: Handout / Dél-koreai védelmi minisztérium / AFP

Nagy port kavart a New York Times vasárnapi, névtelen forrásokra hivatkozó cikke, amelyben a lap azt állította, Joe Biden amerikai elnök zöld utat adott Kijevnek, hogy nagy hatótávolságú, amerikai gyártmányú rakétákkal támadja Oroszország nemzetközileg elismert határain belüli területeket.

A reakciók természetesen azonnal záporozni kezdtek hírre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal üdvözölte a fejleményeket. Az ukrán vezető szerint a hadsereg képességeinek kiterjesztése kulcsfontosságú pontja annak a győzelmi tervnek, amelyet bemutatott Ukrajna partnereinek. „A csapásokat nem szavakkal hajtják végre. Az ilyen dolgokat nem jelentik be.

A rakéták magukért fognak beszélni”

– jelentette ki Zelenszkij vasárnap esti videóüzenetében.

Mi az ATACMS? A amerikai hadsereg taktikai rakétarendszere (ATACMS) egy szilárd hajtóanyagú, ballisztikus rakéta, amelynek hatékony lőtávolsága akár 300 km is lehet, maximális sebessége pedig elérheti a háromszoros hangsebességet is. A rakéta maga hordozhat 160-560 kg közötti nagyságú robbanófejeket. A rakéták elláthatók többféle irányító rendszerrel – köztük GPS-en alapuló megoldásokkal is.

Örülnek a háborúpárti politikusok

Nem kevésbé volt lelkes a hírek hallatán Gitanas Nauseda litván elnök, aki már régóta sürgeti a NATO-t, hogy vállaljon minél nagyobb szerepet az ukrajnai háborúban. Nauseda „döntő pillanatnak” nevezte a fejleményeket. „Eljött a nap! Ukrajna most már nagy hatótávolságú rakétákkal célba veheti az oroszországi katonai létesítményeket” – írta a litván elnök az X-oldalán.

Josep Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is reagált a New York Times értesüléseire. Borrell – aki saját bevallása szerint már régóta támogatja az oroszországi területek elleni támadás ötletét – azt mondta, hogy a kérdésről az Európai Unió külügyminisztereinek tanácsában is meg kell tárgyalni. „Továbbra is hiszek abban, hogy ezt kell tenni, és biztos vagyok benne, hogy ezt még egyszer és még egyszer meg fogjuk vitatni. Újra és újra elmondtam, hogy Ukrajnának képesnek kell lennie arra, hogy használja az általunk biztosított fegyvereket” – jelentette ki Borrell az ülés megelőzően.