Biden megadta az engedélyt: az ukránok amerikai rakétákkal is lecsaphatnak Oroszországban

Nyitókép: Az amerikai hadsereg taktikai rakétarendszere (ATACMS) éles tüzelési tesztjeit végzi az új-mexikói White Sands rakétatelepen 2021. december 14-én (John Hamilton/DoD/AFP)



A Biden-kormányzat engedélyt ad Kijevnek, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket használjon az Oroszországon belüli ellenséges állások támadására, válaszul arra, hogy Észak-Korea több ezer katonát küldött Moszkva megsegítésére az ukránok által elfoglalt területek visszaszerzésében – állítják magas rangú amerikai tisztviselők a The Washington Post hosszú írása szerint.

Az eddigi, erre vonatkozó korlátozások enyhítése, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy a hadsereg taktikai rakétarendszerét (ATACMS) Oroszországon belüli célpontok ellen is bevesse, nagy fordulatot jelent nemcsak az amerikai politikában, hanem a háború menetében is. A Biden-kormányzat az intézkedés meghozatalát azzal indokolja, hogy a már most Kurszkban állomásozó tízezer észak-koreai katonát újabb egységek követhetik majd, amit minden eszközzel meg kell akadályozni. A lépés két hónappal megelőzi Donald Trump visszatérését a Fehér Házba, aki már a kampányában is jelezte: véget kíván vetni az orosz–ukrán háborúnak.

A névtelenséget kérő informátorok szerint a Phenjan jövőbeli elrettentését is szolgáló ATACMS rendszer bevetése

egyelőre csak a kurszki régióra és környékére összpontosul, de idővel könnyen kiszélesedhet a használat köre.

A Fehér Ház és a Pentagon egyelőre nem nyilatkozik az ügyben, ahogyan az ukrán elnöki hivatal sem kívánta kommentálni a kiszivárgott híreket.

A közelmúltig a Biden-kormányzat egyébiránt határozottan ellenezte, hogy Ukrajna ATACMS rakétarendszerekkel támadjon orosz területeket, attól tartva, hogy ez a Kreml részéről súlyos válaszcsapásokhoz vezet. Ukrajna hónapok óta könyörgött az engedélyért, aminek megadására most mégis eljött az idő: az észak-koreaiak októberi érkezését a Nyugat eszkalációnak tekintette Putyinék részéről, ami az USA szerint válaszlépéseket követel.

A Fehér Ház – mondják még az amerikai tisztviselők – a lehető legjobb helyzetbe akarja hozni Ukrajnát a béketárgyalások előtt, amelyek élére várhatóan Trump áll majd hivatali ideje megkezdésekor. Biden ugyanakkor már a választások előtt elkötelezte magát az Ukrajnának nyújtott segélyek megemelése mellett, így próbálva megszilárdítani örökségét.

„Biden elnök úgy döntött, minden rendelkezésünkre álló dollárt kitolunk az ajtón mostantól január 20-ig”

– nyilatkozta Antony Blinken külügyminiszter szerdán újságíróknak Brüsszelben, ahol európai kollégáival találkozott, hogy megitassák, hogyan támogassák Ukrajnát a Trump-győzelem után.