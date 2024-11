Megüzente Putyin, mi fog történni Biden döntése miatt

Nyitókép: ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP

Hétfő délutánra megérkeztek az első hivatalosnak tekinthető orosz reakciók is az amerikai kormányzat nemrég kiszivárgott döntésére, mely szerint az Egyesült Államok megengedi Ukrajnának, hogy Oroszország nemzetközi jogilag elismert területén is bevesse az ATACMS rendszer rakétáit. (Az Axios értesülései szerint ennél valójában kevésbé volt drasztikus az amerikai döntés, hiszen az amerikai rakétákat nem vetheti be bárhol Ukrajna: csak a Kurszki területre mérhet csapásokat vele, és ezzel is leginkább azt szeretné csak elérni az USA, hogy Észak-Korea egy ott állomásozó koreai katonát ért találat miatt gondolja újra részvételét a háborúban.)