Egy szlovén lakótelepről a Fehér Házba – Segít-e Melania Trump megnyerni a férjének a választást?

A New York Times Melania életrajzáról megjelent kritikájában megjegyzi: a korábbi first lady a könyvében nem tesz vallomást, és nem leplez le titkokat. Távolságtartóan ír a házasságáról, a családjáról és a férje elnökségéről. Ezt a távolságtartást nem tudja neki megbocsájtani az amerikai sajtó. 2016 óta van egy kedvelt konspiráció, amelyet a feminista újságírók gyakran hangoztatnak: eszerint Melania valójában gyűlöli a férjét. Trump elnöksége alatt a közösségi oldalakon népszerű hashtag volt a #freeMelania vagyis „szabadítsátok ki Melaniát.” First ladyként Melania Trump háttérbe vonult, egy online bullying elleni programot indított, amit azonban szintén kritikák tömegével illettek. A rendkívül aktív Michelle Obama után Melania ugyanolyan visszafogott elnökfeleség volt, mint George W. Bush felesége Laura Bush. A New York Times kritikusa is elismeri, hogy nagyon szeretne a sorok között olvasni, mikor Melania a saját függetlenségéről ír.

Melania Trump azonban egyelőre nem hajlandó betölteni a feministák fantáziáját, melyben kitör gonosz, elnyomó férje fogságából, és a boldog függetlenség útjára lép.

A first lady háttérbe húzódásának az is oka lehet, hogy amikor mégis aktívabb volt, akkor hamar támadások célpontja lett. Másrészt Donald Trump mellett igen nehéz lenne nagy figyelmet kapni. Melania könyvének a népszerűsége azt mutatja, hogy az embereket érdekli az egykori first lady. A viszonylag rövid memoárt saját bevallása szerint szellemíró nélkül írta, hogy ezzel is elkerülje azt a malőrt, mikor 2016-ban beszédírója plagizálta Michelle Obama egyik beszédét.