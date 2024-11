A mókusok ügye is hozzájárulhat Trump győzelméhez?

Nyitókép: Emin Sansar / AFP

A New York állami hatóságok elaltatták Mogyorót, a közösségi médiában sztárrá vált mókust, miután egy razzia során elkobozták a gazdájától – számolt be a The Guardian.

Az árván maradt állatot hét évvel ezelőtt fogadta örökbe Mark Longo, miután New Yorkban látta, hogy egy autó elütötte Mogyoró anyját.

A Longo által létrehozott P'Nuts Freedom Farm menhelyen

Mogyoró hamar a közösségi média egyik kedvenc állatává vált, és tízezrek követték kalandjait az Instagramon és a TikTokon.

Longo elmondása szerint a New York-i környezetvédelmi hatóság (DEC) azután jelent meg a házánál, hogy ismeretlenek bejelentést tettek.

A hatóság szakemberei Mogyoró mellett Fredet, a mosómedvét is lefoglalták. Pénteken a DEC és a Chemung megyei egészségügyi hivatal közölte,

hogy mindkét állatot elaltatták.

A hatóságok közleménye szerint az állatok együtt éltek emberekkel, ami a veszettség terjedésének kockázatát jelenthette. „A veszettség kimutatása érdekében mindkét állatot elaltattuk” – idézte a közleményt a baloldali lap.