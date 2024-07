„Az a szörnyeteg egy embertelen, politikai gépnek állította be a férjemet” – nyílt levelet tett közzé Melania Trump

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: CHERISS MAY / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Bár Melania Trump, a republikánus elnökjelölt felesége 2020-ban visszavonult a közélettől, a szombati kampánygyűlésen történt merényletkísérlet mégis arra késztette, hogy „tollat ragadjon”, és egy nyílt levelet fogalmazzon meg az amerikai polgároknak.

A férjét ért támadást követően a volt first lady többek között arra kérte honfitársait,

emelkedjenek felül a megosztottságon, és koncentráljanak a szeretetre.”

Melania Trump úgy véli, hogy a szeretetnek az eltérő vélemények és a politikai játszmák is alárendeltek. A merénylőt, szörnyetegnek nevezte, aki

a férjét „egy embertelen, politikai gépnek állította be, és likvidálni akarta”.

Az egykori first lady arra is kitért, hogy „amikor végignéztem, ahogy az a golyó eltalálja a férjemet, Donaldot, rájöttem, hogy az én életem és Barron élete is gyökeresen megváltozhat”.

Végül köszönetet mondott a titkosszolgálati ügynököknek és a rendfenntartó erőknek, akik az életüket kockáztatták, hogy megvédjék a férjét, illetve együttérzését fejezte ki a támadás többi áldozata családjának.

Melania Trump bejegyzését alább olvashatja: