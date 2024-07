Biztonságpolitikai szakértők a Trump-merényletről: súlyosan hibázott a biztonsági szolgálat

Horváth is elismerően nyilatkozott az elnök közvetlen személyi védelmét ellátókról: elmondta, „hármat lő a merénylő, a negyedik lövéssel a mesterlövész már fejbe is lőtte”. Ismertette azt is, hogy egy exelnök rendezvényein „három, négy, öt szervezet biztonsági embereinek kell összehangolniuk a munkát”.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor egy másik hibára is: szerinte ugyan az elnök közvetlen személyi védelmében indokolt egy hölgy jelenléte, hogy esetlegesen hölgyekkel szemben könnyebben tudjon intézkedni, motozni,

de az elnök biztonsági szolgálatában dolgozó hölgy alacsonyabb volt a magas, nagydarab Trumpnál, így egy biztonsági rést jelentett,

melyet a többiek igyekeztek legjobb tudásuk szerint lefedni.

Beszélt arról is, hogy ilyen helyzetekben a védett személynek semmi befolyása nincs arra, hogy mi történjen vele, „ha nem csinálja azt, amit mondanak neki, megfogják és viszik”. A védett személy „ilyenkor egy tárgy, akit ki kell vinni a tűzvonalból” – fogalmazott Horváth József.