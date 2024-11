Biden olyat húzott, amivel a világháborúba és a pusztulásba ránthatja a Földet – de legalábbis a mi civilizációnkat

(Nyitókép: AFP)

„Az Egyesült Államokban a (…) hivatalából két hónap múlva távozó elnök(kel) olyan döntéseket hoz(at)hat(nak), melyek világméretű katasztrófához vezetnek. (…) A háborúpárti politikai elit tagjai elkeseredett rohamot indítottak az ukrajnai háború világháborúvá terjesztése érdekében. Mert legyen világos: az amerikai fegyverek bevetésének engedélyezése mélységi orosz területek ellen világháborús kockázatot jelent. S ha ez megtörténik, elveszít(het)ünk mindent.” (Szijjártó Péter magyar külügyminiszter)

Sok-sok évvel ezelőtt egy műsorban megkérdezték Koltai Róberttől, ismert filmjének címére utalva, hogy valóban sose halunk meg? Mire azt felelte:

De. Majd egyszer. És akkor sem mi.

Valahogy így van a mi nemzedékünk – és az utánunk jövők talán még inkább – a háborúval. Elképzelhetetlen, tőlünk távoli dolog, ami csak másokkal eshet meg; valamikor régen vagy nagyon messze. Minket az ilyesmi közelről nem érint. A délszláv vagy az ukrajnai hadakozás is legfeljebb a határ mentén vált kézzelfogható valósággá, a többség számára csak a tévében (újabban az interneten) zajlott,

akár két afrikai ország csetepatéja vagy mint Marcus Aureliusé a germánok ellen a Gladiátorban.

1993-ban Olaszországban stoppoltunk leendő feleségemmel, és egy autós, aki felvett minket, kedélyesen mesélte az aktuális itáliai viszonyokról, hogy semmi különös, ámbár „ogni tanto scoppia una bomba” (időnként felrobban egy bomba). Beleborzongtunk, hogy lehet megszokni, ha az országban rendszeresen leszámolások, merényletek vannak, de nem telt el 2-3 év, és nálunk is, a rádióban, tévében szinte mindennap arról számoltak be, hol történt kézigránátos támadás, vagy melyik honi maffiózót lőtték agyon a nyílt utcán.

Döbbenetes, de hozzászoktunk. Ugyanúgy elindultunk munkába-iskolába…

Nem gondoltuk, hogy minket is érint, hiába volt a szakközépiskolában, ahol akkoriban tanítottam, szinte havi rendszerességgel bombariadó. Igaz, bombát egyszer sem találtak…

A békebeli generációk nem is hiszik el, milyen borzalmas a háború. A kalandfilmekben a Pókember és Batman pofozkodós vagy mindent szétlövöldözős mészárlásainak, a Csillagok háborúja lézerkardozós párbajainak, esetleg A gyűrűk urában szereplő fura lények harcainak nem sok köze van a valósághoz. Még ha a karakterek meg is halnak – nem probléma, mert a következő filmben, más szerepben Harrison Ford visszatér. Vagy ha összedől is minden, Harry Potter csak int a pálcájával, és felépül megint.

Valóság és fantázia végzetes összekeveredésével jobban izgulunk Tom Cruise küldetésének sikeréért, mint az igazi frontok alakulásáért;

jobban sajnáljuk a szenvedő E.T-t vagy a száztizenhat évesen meghaló Dumbledore-t, mint a hírekben egy fél mondattal elintézett szétlőtt falvak és városok megannyi áldozatát.