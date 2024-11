Földi László kimondta: Drasztikus következményei lehetnek Biden döntésének

kiképzett NATO-katonák is harcolnak a kurszki térségben, ráadásul az ukránok által megkapott modern fegyvereket nem Ukrajnából indítják el.

S Földi nem érti, hogy az európai és amerikai emberekért felelős politikai elit jelentős része hogyan gondolja, hogy túlfeszíti a húrt, mert arra nem lehet számítani, hogy az oroszok mindent el fognak tűrni. Egy Moszkva elleni támadás következményeit Párizs, Berlin és további nagyvárosok is megszenvedhetik, még ha nem is atomfegyvert vetnek be ellenük, ezt minden politikusnak illene látni.