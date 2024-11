A félresöpört népszavazás: amikor halállal fenyegették az autonóm Kárpátalja híveit

Nyitókép: Mandiner grafika, eredeti forrása: FORTEPAN/Horváth József

Hogyan kezdődött a kárpátaljai autonómiamozgalom?

1989 és 1994 között azt lehet mondani, hogy Kárpátalja a hőskorszakát élte. Ez persze köszönhető a gorbacsovi peresztrojkának és glasznosztynak, az engedékenyebbé váló rendszernek, amelynek keretein belül a nemzetiségek is szóhoz jutottak. Mi is láttuk az ukrán és a többi nemzetiségi ébredési mozgalom szárnybontogatását, és mi is megragadtuk a lehetőséget, mert úgy éreztük, hogy ha most nem lépünk, lemaradunk. Így hoztuk létre 1989-ben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget, aminek Fodó Sándor lett az elnöke, én pedig az ügyvezető titkára.

A tiszabökényi születésű Dupka György afféle kárpátaljai garabonciás ember: író, újságíró, szerkesztő, kisebbségi és kultúrpolitikus, civilszervezeti vezető, történész és lágerkutató egy személyben, ereiben magyar, ruszin, lengyel és szlovák vér is csörgedezik, tucatnyi kötetben, tanulmányokban járta körül Kárpátalja közelmúltját és jelenét. Minden hangszeren játszik, a lírától a levéltári tanulmányig, a statisztikától a szociográfiáig.

Mivel foglalkoztak eredetileg?

Kezdetben érdekvédelmi kérdésekkel, emellett segítettük az első kárpátaljai ruszin szövetség létrehozását, amit Tomcsányi Mihály (Tomcsanyij Mihajlovics Mihajlo) magyar-ruszin építészmérnök vezetett. Egy időben szoros barátság alakult ki velük, mellettük az ukrán Sevcsenko Ukrán Anyanyelvi Társasággal, és másokkal is. Aztán 1990-ben a tiszapéterfalvi választmányi ülésen a magyar szervezetek képviselői támogatták a ruszin szövetségnek az indítványát, hogy autonómiára van szüksége a helyi lakosságnak. Ezután elszabadult a pokol: a radikális ukrán szervezetek kategorikusan elutasítottak minden autonómiát.

A kárpátaljai ukránok is?

Igen, ők is, hallani sem akartak róla. Mi azért létrehoztuk a Kárpátaljai Nemzetiségek Ligáját, amelyben a ruszinok és magyarok mellé jöttek a németek, a zsidók, a szlovák, román és más nemzetiségek is. Erős volt a Kárpátaljai Megyei Tanácsban a KMKSZ frakciója, amihez a volt kommunista párt magyarjai is csatlakoztak, így tizennyolcan voltunk már. S azt is láttuk, hogy velünk együtt van meg a ruszinpárti többség, ami egyben az autonómiapárti többséget is jelentette, így

a különböző bizottsági üléseken napirendre tűztük az autonómia, pontosabban, hogy az érzékeny füleket ne sértse, a kárpátaljai „különleges önkormányzat” kérdését.

S a magyar autonóm járásét.