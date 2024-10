Véleményszabadság az Európai Unióban: ezúttal Berlinben igyekeztek ellehetetleníteni egy konzervatív szakmai konferenciát

Nyitókép: MCC

Nemzetközileg elismert szakértők, tudósok és politikusok bevonásával szervezett konferenciát Berlinben az MCC a Danube Institute és a The Republic oldalán.

„A Transatlantic Partnership in a New Era konferencia célja, hogy egyedülálló fórumot teremtsen az európai és amerikai kapcsolatok, valamint a két kontinens közéletét érintő legaktuálisabb kérdéseinek megvitatására Magyarország, Németország és az Egyesült Államok szemszögéből” – olvasható a Matthias Corvinus Collegium honlapján.

A konferencia rendben lezajlott, de ahogy ez már általánossá vált: ez a konzervatív rendezvény is ellenállásba ütközött. Mint emlékezetes, tavasszal a brüsszeli városvezetés mindent megtett, hogy megakadályozza a National Conservatism konferenciát. Majd később Frank Füredi könyvbemutatóját is lemondta egy brüsszeli könyvesbolt. Hasonlóval próbálkoztak Berlinben is.

Két héttel az esemény előtt a Hilton közölte, mégsem tarthatják meg az eseményt a szállodában, mondván: „propagandaeseményt nem lehet náluk tartani.”

Mellesleg Orbán Viktor két éve, ugyanabban a teremben még felszólalhatott, most azonban egy szakmai konferenciát már nem fogadtak be. Az eseményt a Marriott Hotelbe költöztették át, ahol rendben lezajlott a program.