Két-három év távlatából már tudatos építkezésnek látszik, ami 2022-ben még egyedi esetnek tűnt: a magyar Mészáros Lőrinc bankja az európai szélsőjobb előretörését finanszírozza. Ma ugyanis már nemcsak a francia, hanem a spanyol elvbarátok, vagyis a Nemzeti Tömörülés után a Vox hitellel való megtámogatása is tény, sőt az osztrák és a magyar sajtó együttműködésének köszönhetően az is, hogy a múlt héten éppen választásokat nyert Osztrák Szabadságpárt médiuma, az AUF1 televíziós csatorna kapcsolatban áll Mészáros és a magyar állam közös pénzintézetével. A szélsőjobboldali és oroszbarát kötelékektől hemzsegő AUF1 támogatója ugyanis egy egyesület, a Verein für Basisgetragene Medienvielfalt (magyarul Alulról Építkező Médiadiverzitásért Egyesület), amelynek számlavezető pénzintézete ugyancsak Magyarországon van. Márpedig ez a kör június óta a Patrióták Európáért pártszövetség alapítóit adja ki, és ekként a magyar kormányfő szuverenitáspárti, ám az Európai Unió föderális és liberális szemléletét mélyen elutasító politikáját támogatja. A szóban forgó pártok sajátossága az is, hogy nem utasítják vissza az orosz, netán iráni kapcsolatokat sem.