Nagyot nyer a Csehország a szankciók kikerülésén, s ebben épp egy lengyel állami cég segíti

Míg Magyarországot szünet nélkül ócsárolják az orosz olaj vásárlásáért, hazánk szélárnyékában Csehország igen jól keres ugyanezen az orosz olajon – derül ki a POLITICO elemzéséből. A brüsszeli lap azt írja:

„Csehország, Ukrajna egyik legközelebbi szövetségese engedte, hogy olajfinomítói több mint egymilliárd euró extraprofitot keressenek a kedvezményes orosz üzemanyag vásárlásán, miközben az alternatívák rég elérhetők”.

A lap ezt a Center for the Study of Democracy és a Center for Research on Energy and Clean Air kutatóintézetek hétfői jelentéséből olvasta ki, amelyben a kutatók megállapítják: Csehország több mint hétmilliárd eurót költött orosz olajra és gázra, több mint ötször annyit, mint Ukrajna támogatására (arra 1,29 milliárd jutott). Külön pikáns, hogy

Csehország orosz olajimportjának oroszlánrészét épp egy lengyel cég, az Orlen Unipetrol bonyolítja,

s ők is kerestek ezen a legjobban. 2023-ban ugyanis átlagosan ötödével volt olcsóbb a cégnek a Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot érintő olajszankció-kivétel révén hozzáférhető orosz olaj, mint az azeri, s ebből a lengyel Orlennek extraprofitja származott, melyet aztán a cseh állam megadóztathatott. Az Orlen Unipetrol a lengyel PKN Orlen olajvállalat csehországi leányvállalata; az Orlen legnagyobb résztulajdonosa a Donald Tusk vezette lengyel állam.