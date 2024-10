Mit gondol Trump és Harris? – ezek a témák döntik majd el az elnökválasztást

Izolacionizmus vagy világcsendőrség?

Trump, akinek inkább izolacionista a külpolitikai felfogása, az elmúlt években többször is hangoztatta, hogy a világ békésebb hely volt, amikor ő volt hatalmon. A globális szövetségekkel mindig is szkeptikusabb volt, korábban nem zárta ki, hogy kilép a NATO-ból, és még azt is felvetette, hogy esetleg más szövetségekből is.

Az ukrajnai háborúban Trump hivatalosan is azonnali tűzszünetre szólított fel.

„Minden egyes nappal, amikor ez a helyettesítő csata Ukrajnában folytatódik, globális háborút kockáztatunk” – mondta egy tavalyi nyilatkozatában. Azt mondta, hogy egy nap alatt tűzszünetet tudna elérni. Legutóbb pedig arról beszélt, hogy a mostani demokrata kormány politikája miatt a következő hónapokban kirobbanhat a harmadik világháború. Trump azt is megfogadta a kampányban, hogy „alapvetően átértékeli” az Ukrajnával kapcsolatos megközelítést.