Kiszivárogtatta a Bloomberg: kiderült, mikor ül le egy asztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump

Itt a bejelentés: Orbán Viktor elárulta, mikor találkozik Donald Trumppal
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök tárgyalásán kiemelt téma lesz az energetika.
Létfontosságú tárgyalásra kerül sor.
Kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de azt még nem lehet tudni, hogy hol kerül sor a találkozóra – számolt be a hírről a Bloomberg hírügynökség.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, a miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva,
a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.
A kormányfő azt is kiemelte, hogy Magyarország jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.
