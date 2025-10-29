Kiszivárogtatta a Bloomberg: kiderült, mikor ül le egy asztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump

Kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de azt még nem lehet tudni, hogy hol kerül sor a találkozóra – számolt be a hírről a Bloomberg hírügynökség.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, a miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva,

a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.

A kormányfő azt is kiemelte, hogy Magyarország jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.