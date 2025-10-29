Ft
10. 29.
szerda
Kiszivárogtatta a Bloomberg: kiderült, mikor ül le egy asztalhoz Orbán Viktor és Donald Trump

2025. október 29. 19:48

Létfontosságú tárgyalásra kerül sor.

2025. október 29. 19:48
null

Kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de azt még nem lehet tudni, hogy hol kerül sor a találkozóra – számolt be a hírről a Bloomberg hírügynökség.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, a miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva,

a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.

A kormányfő azt is kiemelte, hogy Magyarország jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

figyelő4322
2025. október 29. 21:57
Ízisz 2025. október 29. 21:46 "Ez baj, hogy nem lehet tudni még a helyszínt... A the man poloska hova készüljön így, ha nem tudja hova kövesse a főnit??? ❓🤔😅🤣😂" Kicsit ideges lehet a THE MAN Poloska, de gondolom, ugrásra készen áll. Az ajrópai mini-DS által rendelkezésére bocsátott jet a pilótával talán bárrmikor elindulhat. Lehet, hogy elmegy Washingtonba, leteszi egy pódiumra Trump és Orbán papírmaséját, és egyenként vitatkozik velük? Egy kisebb probléma felmerülhet: hogyan fogja megoldani, hogy a 2 vezető hasonmása válaszoljon is? Persze az ilyen csekélységek soha nem zavarták különösképpen The Man Polost, úgyhogy valahogy megoldja vagy elsiklik fölötte. Amúgyis lényegében csak a saját hangját szereti hallani, tehát ezen nem fog sokat problémázni! 😳🫢🤣
kalyibagaliba
2025. október 29. 21:30
A "holland gáztőzsde" épületében, a Janaf horvát bekötőpontján, valamelyik LNG terminálnál a nyugati "barátainknál", Debrecenben, csendben és nyugodtan.
Takagi
2025. október 29. 21:24
Amikor akarnak.
Ízisz
2025. október 29. 20:46
Z. "Kiderült, hogy Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, de azt még nem lehet tudni, hogy hol kerül sor a találkozóra" Ez baj, hogy nem lehet tudni még a helyszínt... A the man poloska hova készüljön így, ha nem tudja hova kövesse a főnit??? ❓🤔😅🤣😂
