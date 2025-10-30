„Na, akkor ezt tegyük helyre!

A fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező nagy ráhagyással is csak fél évvel ezelőtti fideszes forrásnak nevezhető. De azért viszonylag pontosan adták vissza a fél évvel ezelőtti helyzetet, legalábbis annyira, amennyire az ő nem túl jelentős pozíciójukból látható volt. A többi meg költészet.

De az mindenképpen szakmai hiba, hogy a »nevüket nem vállaló fideszes források« bohóchivatalnak nevezik a cikkben a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Ez ugyanis kizárólag Bütyök és a NER-ből kiugrott sleppjének a szövege. Senki más nem használja, nem is igazán tapadt meg.

A »nevüket nem vállaló fideszes források«, ha fideszesek lennének, pláne nem mondanának olyanokat, hogy Bütyök a romlatlan Fidesz. Ez is Bütyök, illetve a NER-ből kiugrott sleppjének az önképe. Ahhoz képest, hogy NER-es semmirekellőkből és ügyeskedőkből verbuválódtak.

Szóval ez egy klasszikus dezinformációs kampány (divatos szöveg, azért használom csak), ami arra megy ki, hogy Bütyök elmúlt fél évét megmentsék.