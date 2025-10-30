Ft
10. 30.
csütörtök
Tisza Párt dezinformációs kampány Magyar Péter

Amikor a „nevüket nem vállaló fideszesek” Bütyök zsenialitását dicsérik, akkor felmerül, hogy Bütyök is ott ült azon a háttérbeszélgetésen

2025. október 30. 13:19

Szóval ez egy klasszikus dezinformációs kampány.

2025. október 30. 13:19
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Na, akkor ezt tegyük helyre!

A fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező nagy ráhagyással is csak fél évvel ezelőtti fideszes forrásnak nevezhető. De azért viszonylag pontosan adták vissza a fél évvel ezelőtti helyzetet, legalábbis annyira, amennyire az ő nem túl jelentős pozíciójukból látható volt. A többi meg költészet.

De az mindenképpen szakmai hiba, hogy a »nevüket nem vállaló fideszes források« bohóchivatalnak nevezik a cikkben a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. Ez ugyanis kizárólag Bütyök és a NER-ből kiugrott sleppjének a szövege. Senki más nem használja, nem is igazán tapadt meg.

A »nevüket nem vállaló fideszes források«, ha fideszesek lennének, pláne nem mondanának olyanokat, hogy Bütyök a romlatlan Fidesz. Ez is Bütyök, illetve a NER-ből kiugrott sleppjének az önképe. Ahhoz képest, hogy NER-es semmirekellőkből és ügyeskedőkből verbuválódtak.

Szóval ez egy klasszikus dezinformációs kampány (divatos szöveg, azért használom csak), ami arra megy ki, hogy Bütyök elmúlt fél évét megmentsék.

Csak túlzásokba estek picit. Amikor a »nevüket nem vállaló fideszes források« már Bütyök zsenialitását dicsérik, mert senki nem használja úgy a közösségi médiát, ahogy ő, akkor felmerül, hogy a fél évvel ezelőtt még minisztériumi szövegíró és a fél évvel ezelőtt még másodvonalas önkormányzati rendezvényszervező mögött maga Bütyök is ott ült azon a háttérbeszélgetésen, amiből »nevüket nem vállaló fideszes források« lettek.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

kimirszen
2025. október 30. 14:40
Horst_Tappertkimirszen 2025. október 30. 14:37 Elképesztően okos vagy, hogy az általad linket cikk hitelességét igazoló írást akarsz cáfolni ugyanazzal a cikkel. Nálatok tényleg mindenki agyhalott? Demeter Szilárdot miért baszták ki?
Válasz erre
0
2
kimirszen
2025. október 30. 14:31
„Kiélezett a helyzet” – így próbál úrrá lenni Orbán a Fidesz belső válságán telex.hu/direkt36/2025/10/30/direkt36-fidesz-orban-viktor-igy-probal-urra-lenni-a-fidesz-belso-valsagan
Válasz erre
0
2
balbako_
2025. október 30. 14:14
A Bütyöknél a Szaros találóbb elnevezés annál is inkább mert a nyilvános nadrágba ürítési szokásait is felöleli. A többivel egyetértek.
Válasz erre
4
0
Horst_Tappert
2025. október 30. 14:09
Piszok szarul állhat a tiszafos, ha egy nap két ilyen bődületesen hazug dolgot kell kihoznia a cselédsajtónak: a horn-féle hazug "kutatást", meg ezt a felszopást. Épeszű ember nem hiszi ezt el. Üresek az aláírópuljaik, senki nem jár a Bütyök szeánszaira, a Hősök tere alig telt meg. Folyamatosan buknak le a "szakértőik", levették tarrt, kollárt és kulját, botrány botrány hátán. Mi vonzana még bárkit is ezekhez? Csak a távol-keleti lájk kommandó aktív.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!