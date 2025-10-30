Ft
Hatalmas lökést kaphat a magyar gazdaság: hazánkban fejlesztik majd a jövő autóját a kínaiak

2025. október 30. 15:43

Magyarország stratégiai szerepet tölt be Európa és Ázsia között.

2025. október 30. 15:43
null

Új autóipari akkumulátor-tesztlabor és kutatás-fejlesztési központ jön létre Magyarországon a Bay Zoltán Kutatóközpont és a kínai CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) együttműködésében, erről írtak alá szándéknyilatkozatot csütörtökön Budapesten – tájékoztatta a Bay Zoltán Kutatóközpont az MTI-t közleményben.

A kétoldalú szándéknyilatkozatot a HUN-REN székházban megrendezett „Első Kínai-Magyar Innovációs Nap” keretében írta alá Dr. Schmidt Balázs, a Bay Zoltán Kutatóközpont ügyvezető igazgatója és Liu Anmin, a CAERI elnöke. A tervezett tesztlabor és fejlesztési központ nemcsak a magyar kutatóknak nyit majd új lehetőségeket, hanem a kis- és középvállalkozásoknak (kkv) is, amelyek így bekapcsolódhatnak a globális technológiai értékláncba. A létrejövő spin-off vállalat mérföldkő a magyar ipar és kutatás számára:

az együttműködés erősíti a hazai innovációs ökoszisztémát, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország stratégiai híd szerepet töltsön be Európa és Ázsia között az alkalmazott kutatás és ipari fejlesztések területén

– írták a közleményben. A Bay Zoltán Kutatóközpont már több mint három évtizede a magyar alkalmazott kutatás egyik meghatározó szereplője és proaktív alakítója. Nemzetközi jelenlétének megerősítésére évek óta építi ázsiai kapcsolatrendszerét, amelynek eredményeként technológiai transzfer központok jöttek létre Budapesten és Csungkingban.

Ezek célja a kutatási eredmények piaci hasznosításának elősegítése és a közös fejlesztések ösztönzése. A most aláírt megállapodás ennek a folyamatnak a stratégiai folytatása, amely új szintre emeli a kínai-magyar tudományos és ipari együttműködéseket – hangsúlyozta az intézmény. A közleményben kitértek arra, hogy a rendezvényen további megállapodások is létrejöttek.

A Bay Zoltán Kutatóközpont együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az EVE Power Hungary-vel az akkumulátoripari szennyvízkezelés közös fejlesztéséről. Az Edutus Egyetem pedig a kínai partnerével olyan oktatási és innovációs megállapodást kötött, amely segíti a tudásmegosztást és a fiatal kutatók nemzetközi együttműködését.

(MIT)

Nyitókép forrása: BAY ISMOYO / AFP

