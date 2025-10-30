Bántalmazott nőknek és gyerekeknek akart segíteni Vasvári Vivien, de politikai nézetei miatt visszautasították

Vasvári Vivient minap megkereste az Ikon365 Alapítvány és a FullAnyuuuu Mozgalom egyik önkéntes hölgy tagja, és arra kérte, segítsen adományt gyűjteni rászoruló gyerekeknek Mikulásra és Karácsonyra.

Majd ezután kisvártatva újabb üzenet érkezett, amelyben váratlanul kihátráltak a megkeresés alól, arra hivatkozva, hogy korábbi önkéntesük az alapítvány és a mozgalom „előzetes egyeztetése nélkül kezdeményezte a kapcsolatfelvételt és az együttműködést” Vasvárival.

Lapunk az eset kapcsán megkereste a modellt, mert kíváncsiak voltunk, miért utasították vissza a segítő szándékát, és vajon állhatott-e a visszakozás mögött bármiféle politikai indíték, hiszen nem titok, hogy az üzletasszony nem rejti véka alá a véleményét, amiért már több ízben is érte támadás.

„Nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, hiszen gyerekkorom óta folyamatosan támogatok otthonokat, családokat, gyerekeket és édesanyákat.