család édesanya FullAnyuuuu Mozgalom Ikon365 Alapítvány adomány Vasvári Vivien gyerek

Bántalmazott nőknek és gyerekeknek akart segíteni Vasvári Vivien, de politikai nézetei miatt visszautasították

2025. október 30. 14:58

A modellt megkeresték egy karácsonyi adománygyűjtéssel kapcsolatban, majd rövidesen egy mondvacsinált indokkal kihátráltak a megkeresés alól.

2025. október 30. 14:58
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Vasvári Vivient minap megkereste az Ikon365 Alapítvány és a FullAnyuuuu Mozgalom egyik önkéntes hölgy tagja, és arra kérte, segítsen adományt gyűjteni rászoruló gyerekeknek Mikulásra és Karácsonyra. 

Majd ezután kisvártatva újabb üzenet érkezett, amelyben váratlanul kihátráltak a megkeresés alól, arra hivatkozva, hogy korábbi önkéntesük az alapítvány és a mozgalom „előzetes egyeztetése nélkül kezdeményezte a kapcsolatfelvételt és az együttműködést” Vasvárival. 

Lapunk az eset kapcsán megkereste a modellt, mert kíváncsiak voltunk, miért utasították vissza a segítő szándékát, és vajon állhatott-e a visszakozás mögött bármiféle politikai indíték, hiszen nem titok, hogy az üzletasszony nem rejti véka alá a véleményét, amiért már több ízben is érte támadás.

„Nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, hiszen gyerekkorom óta folyamatosan támogatok otthonokat, családokat, gyerekeket és édesanyákat. 

A segítségnyújtás számomra nem egyszerű gesztus, hanem az életem része. Kicsi korom óta így neveltek, és ezáltal váltam azzá, aki ma vagyok” 

– mondta megkeresésünkre az üzletasszony, hozzátéve, hogy nem véletlen, hogy a legnagyobb álma egy saját alapítvány létrehozása – anyaotthonnal és gyermekotthonnal együtt, „ahol szeretet, biztonság és valódi támogatás vár minden rászorulóra”. Mint fogalmazott: imádja a gyerekeket, s talán nem véletlenül lett ilyen nagy a családjuk is. 

Fotó forrása: Vasvári Vivien

Ám a történet sajnos más fordulatot vett. Ma egy üzenetet kaptam az alapítvány személyi asszisztensétől Instagramon, hogy az önkéntes hölgy engedély nélkül keresett meg engem és kérte a segítségemet, és tekintsem úgy, mintha a felkérés meg sem történt volna. Majd egyeztettem a hölggyel, aki tegnap felkeresett, hogy sajnálja, de ő kilépett az alapítványtól, 

és mivel más politikai nézeteket vallok, mint ők, nem engedik, hogy támogassam a bántalmazott édesanyákat és a gyerekeket” 

– mesélte lapunknak a történteket a modell.

Vasvári Vivien azt is megjegyezte, hogy mélyen megrendítette ez a hozzáállás. „Itt bántalmazott édesanyákról, kiszolgáltatott családokról és gyerekekről van szó. Emberekről, akiknek nem ideológiára, hanem szeretetre, segítségre és összefogásra van szükségük” – tette hozzá.

Ezután az üzletasszony a következő kérdéseket fogalmazta meg: 

Hogyan jöhet ide a politika? Hogyan lehet valakit elutasítani azért, mert segíteni szeretne? 

Számomra ez érthetetlen és felháborító. Egy alapítvány célja az, hogy segítsen… nem pedig az, hogy megkülönböztesse az embereket. A szeretetnek, az emberiességnek és a segítségnek nincs politikai oldala!” – szögezte le határozottan.

Vasvári Vivien azonban nem adja fel. Megkérdeztük tőle: hogyan tovább? Szeretne-e a történtek ellenére is segíteni, vagy esetleg elment a kedve az egésztől? De mint mondta,

továbbra is hisz abban, hogy a világot a jó szándék, az együttérzés és az összefogás viszi előre, és amíg él, segíteni fog, annak ellenére is, amit mások gondolnak róla.

Sajnálom azokat, akik ilyen hozzáállással találkoznak egy olyan helyen, amelynek a támogatásról kellene szólnia. Az én szívemben mindig minden gyerek, minden anya és minden család helyet kap, függetlenül attól, mit gondol a világról” – összegezte a modell.

FullAnyuuuu mozgalom

A FullAnyuuuu mozgalom egy hazai, nőket és családokat támogató közösségi kezdeményezés, amelynek elsődleges célja, hogy mentálhigiénés erőt, reményt és gyakorlati segítséget nyújtson olyan édesanyáknak és gyermekeknek, akik nehézségekkel küzdenek. Az oldal kezdetben egy Facebook-közösségként indult, de ma már országos mozgalommá nőtte ki magát: évente 365 nap aktívan jelen vannak rászoruló családoknál, szerveznek rendezvényeket és adományozási akciókat.

 

Ikon 365 Alapítvány

Az Ikon 365 Alapítvány a FullAnyuuuu mozgalomhoz kapcsolódó civil szervezet, amelynek feladata az anyagi és szervezeti háttér biztosítása ahhoz, hogy a mozgalom céljait fenntarthatóan lehessen megvalósítani. Az alapítvány koordinálja az adománygyűjtést, önkéntes tevékenységet és közösségi programokat, továbbá biztosítja, hogy a bevételek eljussanak azokhoz a családokhoz, akiket a mozgalom támogatni szeretne.

Nyitókép forrása: Vasvári Vivien

