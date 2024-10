A magyar modell példamutató az Egyesült Államokban is – amerikai professzor a Mandinernek

Mit tanulhatunk az Apple, az Uber, a Google vagy épp a Tata profi guruitól?

E vállalatok sikerének titka egyre inkább az exponenciális szervezetek (ExO) modelljében rejlik, amelyet globálisan is elismernek. Ezek a cégek agilis működésükkel, célvezérelt stratégiáikkal és a változó költségeik minimalizálásával érnek el többszörös hatást. A kutatások alapján a legsikeresebb ExO-k jelentősen túlszárnyalják versenytársaikat a pénzügyi mutatók terén, például akár negyvenszeres tulajdonosi megtérülést is biztosítanak – emeli ki Kristóf Péter, a Stradamus Zrt. tanácsadó testületének tagja, aki személyesen is részt vett az ExO-modellek egyik jelentős nemzetközi kutatásában.