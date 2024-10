Folytatja Orbán a csihi-puhit Brüsszelben – mutatjuk a kétnapos EU-csúcs legfontosabb témáit

A politikus kifejezte abbeli reményét is, hogy a tagállamok a hét legfejlettebb ipari ország alkotta csoport (G7) tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek,

miszerint az év végéig körülbelül 45 milliárd eurót adnak össze Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési szükségleteinek támogatására.

„Mivel Ukrajna energetikai infrastruktúrájának több mint fele megsemmisült, a közelgő télre való felkészülése nagyon fontos” – hívta fel a figyelmet. Mint kapcsolódó cikkében a Magyar Nemzet emlékeztet: az uniós vezetők az orosz–ukrán háborúnak minden vetületét megvitatják, így a fronton kialakult helyzettel kapcsolatos fejleményeket is. A megbeszélések tárgya az Ukrajnának továbbra is nyújtandó átfogó támogatás kérdésköre is.