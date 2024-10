Mindenki nekiesett Orbán Viktornak – de a miniszterelnök kőkeményen helytállt

Fotó: MTI / MTVA / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

Küzdelem a kontinensért

Ellenséges terepre érkezett tehát Orbán Viktor. Az uniós vezetők közül egyedül Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke próbált pártatlanul viselkedni a vita során. A miniszterelnök azzal kezdte beszédét, hogy amikor 2011-ben Magyar­ország betöltötte a soros elnökséget, akkor is válságos időket élt Európa, most azonban még súlyosabb a helyzet: az unió határán zajlik az orosz–ukrán háború, a migráció még mindig megoldatlan probléma, a schengeni térség pedig széteséssel fenyeget. A kormányfő nagy vonalakban ismertette a magyar elnökség céljait: elsőként említette az új európai versenyképességi megállapodás elfogadásának tervét, beszélt a demográfiai kihívásokról, amelyeket szerinte nem old meg a migráció. Kijelentette, hogy az EU migrációs politikája nem működik. „Az illegális migráció az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak, a homofóbia növekedését eredményezte” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Ezt a megjegyzést füttykórus kísérte, amire reagálva a miniszterelnök megismételte a kijelentést.

Ursula von der Leyen azzal vádolta a magyar kormányt, hogy szembemegy az európai érdekekkel”

A kormányfő javasolta a Schengen-csúcsok bevezetését, ahol az övezet országai megtárgyalhatnák a migrációval és a határvédelemmel kapcsolatos kérdéseket. Szorgalmazta Bulgária és Románia még ez évi teljes körű schengeni csatlakozását. Az EU-­belépésekkel kapcsolatban kijelentette: a bővítéspolitikának érdem­alapúnak kell lennie, és az unió biztonsága szempontjából kulcskérdés a Nyugat-Balkán csatlakozásának felgyorsítása. Szó esett még a védelmi ipar megerősítéséről és egy dinamikusabb mezőgazdaság-politikáról is. Beszéde végén kijelentette: „Mi, magyarok az Európai Unióban továbbra is keressük az álmainkat, a szabad és egyenlő nemzetek közösségét, a hazák hazáját, a demokráciák demokráciáját. Keressük az Istent félő és az emberek méltóságát védelmező, a kultúra, a tudomány, a szellem csúcsait ostromló Európát. Nem azért vagyunk tagja az EU-nak, amiért olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. S amíg úgy látjuk, hogy Európát olyanná tudjuk tenni, amilyen lehetne, amíg erre van fikarcnyi esély is, addig küzdeni fogunk érte.”