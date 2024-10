Jól fizető állás diploma nélkül? Lehetséges! Mutatjuk a részleteket!

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára pár hónappal ezelőtt lapunknak azt nyilatkozta, hogy nem választaná el a szakmát és a diplomát egymástól.

Kijelentette, hogy

a szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája.

Célunk, hogy a mérnökeink először technikumban tanuljanak, és utána legyenek egyetemi mérnökök. Ezáltal jóval nagyobb lesz a technikai tudásuk. Az egyetemek nyitottak erre, épp ezért a szakképzés ötödik évében a legjobb eredményeket elérőknek úgynevezett előzetes hallgatói jogviszonyt tudnak a felsőoktatási intézmények felajánlani. Tehát már középfokon van egy kapcsolat a felsőoktatás és a technikum között” – ismertette.

Majd azzal folytatta, hogy emellett elindították a kétéves, érettségi utáni képzéseket is. Továbbá megemlítette még az okleveles technikus képzést is, ahol még a tartalmakat is összehangoljuk a felsőoktatással. Ezekről a fiatalok nemcsak érettségivel és szakmával lépnek ki, hanem kreditpontokkal is – sorolta Pölöskei Gáborné.

A helyettes államtitkár végül arra hívta fel a figyelmet, hogy „van, akinek az átjárhatóságok miatt fél vagy egy évvel is lerövidülhet az egyetemi képzése. Ma már nincs választási kényszer a szakma vagy diploma között.”