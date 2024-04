„A szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája” – helyettes államtitkár a Mandinernek

Mi éri meg manapság jobban: egy jó szakma vagy egy diploma?

Nem választanám el a kettőt egymástól. Olyan az iskolarendszerünk és az új képzési formánk, hogy az az érettségi, amit a szakképzés vagy a technikum végén szereznek a diákok, az megegyezik a gimnáziumi érettségivel. Ugyanaz a tananyag matematikából, történelemből, idegen nyelvből. Ugyanabból vizsgáznak, mellette egy szakmát is elsajátítanak. Tavaly 35 280 diák tett érettségi vizsgát, közülük 14 ezren jelentkeztek felsőoktatásba, és 10 500 főt fel is vettek.

A szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája. Célunk, hogy a mérnökeink először technikumban tanuljanak, és utána legyenek egyetemi mérnökök. Ezáltal jóval nagyobb lesz a technikai tudásuk. Az egyetemek nyitottak erre, épp ezért a szakképzés ötödik évében a legjobb eredményeket elérőknek úgynevezett előzetes hallgatói jogviszonyt tudnak a felsőoktatási intézmények felajánlani. Tehát már középfokon van egy kapcsolat a felsőoktatás és a technikum között.

Emellett elindítottuk a kétéves, érettségi utáni képzéseket is. De érdemes még megemlíteni az okleveles technikus képzést is, ahol még a tartalmakat is összehangoljuk a felsőoktatással. Ezekről a fiatalok nemcsak érettségivel és szakmával lépnek ki, hanem kreditpontokkal is.

Van, akinek az átjárhatóságok miatt fél vagy egy évvel is lerövidülhet az egyetemi képzése.

Ma már nincs választási kényszer a szakma vagy diploma között.

Egy jó szakma megszerzése jelenthet-e kitörési lehetőséget a roma fiatalok számára?

Kiterjeszteném ezt a kört a hátrányosabb helyzetű fiatalokra. A szakképzés egy nagy lehetőség arra, hogy egy olyan karriert tudjanak maguknak felvázolni, amelyet a családi hátterük nem tenne lehetővé. Az átalakítás során úgynevezett rugalmas tanulási utakat is létre hoztunk. Gondoltunk azokra is, akik nem tudták elvégezni az általános iskolát. Ők a„Dobbantó programban” folytathatják nálunk a tanulmányaikat 15 éves kortól. Ebbe a képzésbe az általános iskolák átadhatják nekünk a tanulóikat, mert itt egyénre szabott, kompetenciafejlesztés zajlik olyan rugalmas tanulási környezetben, melyet a diákok jól viselnek, jól reagálnak le. Nagyon alacsony épp ezért a lemorzsolódás.

Nincs vesztegetni való idő, ezekkel a fiatalokkal mihamarabb foglalkozni kell, hogy szintre hozzuk őket,

és utána egy szakmát tudjunk a kezükbe adni. Van akinél 6 hónap elegendő az alapkompetenciák felfejlesztésére, míg másnál ez két év is lehet. De az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy fél év után továbblépnek a műhelyiskolába, ahol egyfajta mester-inas kapcsolat van az oktatók és a tanulók között. Ez egy nagyon gyakorlatorientált képzési forma, nincsenek tantárgyak. Innen részszakmával kerülnek ki a fiatalok, így be tudnak lépni a munkaerőpiacra, de egy jó része a tanulóknak általában úgy dönt, hogy becsatlakozik az iskolarendszerű képzésbe, és teljes mértékben elsajátítja az adott szakmát. Most az „a házi feladatunk”, hogy a Dobbantó és a műhelyiskola hálózatát kiterjesszük, és minden olyan fiatalkorút bevonjunk ebbe, akinek ez kitörési ehetőséget jelenthet.