kolléganő józsefvárosi fidesz Oláh József munkatárs Józsefvárosi Önkormányzat intézmény jegyzőkönyv konfliktus zaklatás

Újabb botrány Józsefvárosban – beismerte a zaklatást a balliberális képviselő, de maradna a helyén

2025. november 14. 10:47

A józsefvárosi Fidesz felszólította a momentumos képviselőt, távozzon a közéletből.

2025. november 14. 10:47
null

Alig pár nappal a november 9-ei időközi önkormányzati választás után újabb botrány körvonalazódik Józsefvárosban: Pikó András polgármester szövetségese beismerte kolléganője zaklatását. Ennek ellenére Oláh József momentumos képviselő mégsem távozik pozíciójából.

„Hibát követtem el, amikor képviselővé választásom után a kerületünk szociális intézményében maradtam szociális szakemberként. Hibáztam, mert ugyan jogilag ez nem összeférhetetlen, emberileg nehezen feloldható és a politikusi státusom az ügyfelekkel és a munkatársakkal is alapjaiban változtatja meg a viszonyomat. 

A szociális intézménynek már nem vagyok alkalmazottja” 

– közölte Oláh közösségi oldalán. Ugyanakkor a politikus szerint semmilyen jogszabályt nem sértett azzal, hogy szavaival kényelmetlen helyzetbe hozta egy ügyfelét és megbánthatott másokat – idézte a Magyar Nemzet.

Posztját azzal folytatta, hogy a történteket őszintén sajnálja, és „ahogy ez korábban személyesen is megtörtént, most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek tőle és mindenki mástól, akit kellemetlen vagy nehéz helyzetbe hoztam. Megértettem a kapott visszajelzéseket és tanultam belőlük. A kollégáim javaslatára részt fogok venni egy képzésen, hogy sokkal tudatosabban kezeljem a hatalmi viszonyokból eredő konfliktusokat és a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket” – írta Oláh József.

A Magyar Nemzet a bejegyzés kapcsán emlékeztetett, hogy a momentumos képviselő korábban mindent megtett azért, hogy a zaklatási ügye ne derüljön ki. Most sem írt például arról, hogy képviselői tisztségéhez nem méltó a viselkedése, hanem azt fejtegette, elfogadhatatlannak tartja, hogy egy szociális intézmény belső dokumentuma nyilvánosságra került, így a zaklatási botrány is. 

Végül felelősségvállalás és mandátumának visszaadása helyett felszólította a sajtót, hogy hagyják abba a „túlzó hangulatkeltést”

mert árt a volt munkahelyének.

A vonatkozó bejegyzést teljes terjedelmében alább olvashatja:

Nyitókép: Oláh József Facebook-oldala

Összesen 4 komment

Ödenburger
2025. november 14. 11:44
Csupa mellébeszélés - szót sem ejt arról, h zaklatta nőt. Tipikus kibújós magyarázkodás, féligazságok tömkelegével.
Válasz erre
1
0
Syr Wullam
2025. november 14. 11:31
"A kollégáim javaslatára részt fogok venni egy képzésen, hogy sokkal tudatosabban kezeljem a hatalmi viszonyokból eredő konfliktusokat és a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket." Ezt tutira Mérő Vera írta. 😁
Válasz erre
4
0
karcos-2
2025. november 14. 11:18
Kis híján Olaszliszka Hodászon is Súlyos közlekedési baleset rázta meg csütörtökön Hodász lakosságát. A Dózsa György utcában egy személyautó elütött egy hároméves kisfiút, aki az udvarról szaladt ki az úttestre. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a szemtanúk szerint pedig a gázolást követően a gyermek hozzátartozói a sofőrre támadhattak.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. november 14. 10:59
Mit lehet várni egy momentumos képviselőtől? Semmi jót. Eddig ezt bizonyították itthon és az EP-ben egyaránt.
Válasz erre
2
0
