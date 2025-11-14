Újabb botrány Józsefvárosban – beismerte a zaklatást a balliberális képviselő, de maradna a helyén

Alig pár nappal a november 9-ei időközi önkormányzati választás után újabb botrány körvonalazódik Józsefvárosban: Pikó András polgármester szövetségese beismerte kolléganője zaklatását. Ennek ellenére Oláh József momentumos képviselő mégsem távozik pozíciójából.

„Hibát követtem el, amikor képviselővé választásom után a kerületünk szociális intézményében maradtam szociális szakemberként. Hibáztam, mert ugyan jogilag ez nem összeférhetetlen, emberileg nehezen feloldható és a politikusi státusom az ügyfelekkel és a munkatársakkal is alapjaiban változtatja meg a viszonyomat.

A szociális intézménynek már nem vagyok alkalmazottja”

– közölte Oláh közösségi oldalán. Ugyanakkor a politikus szerint semmilyen jogszabályt nem sértett azzal, hogy szavaival kényelmetlen helyzetbe hozta egy ügyfelét és megbánthatott másokat – idézte a Magyar Nemzet.

Posztját azzal folytatta, hogy a történteket őszintén sajnálja, és „ahogy ez korábban személyesen is megtörtént, most a nyilvánosság előtt is elnézést kérek tőle és mindenki mástól, akit kellemetlen vagy nehéz helyzetbe hoztam. Megértettem a kapott visszajelzéseket és tanultam belőlük. A kollégáim javaslatára részt fogok venni egy képzésen, hogy sokkal tudatosabban kezeljem a hatalmi viszonyokból eredő konfliktusokat és a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket” – írta Oláh József.