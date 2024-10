Hunyaditól tanulhatna a mai Európa – kopt keresztény véleményvezér a Mandinernek

De aztán egy amerikai muszlim aktivista csoport, a CAIR (Council on American-Islamic Relations – szerk.) nekiesett az egyetemnek, iszlamofóbnak és rasszistának nevezte, azt kérdezgetve, hogy „mégis hogy hívhatják meg ezt az embert?” Az intézmény végül meghajolt a muszlimok követelése előtt, és törölte az eseményt.

Azonban ez nem maradt médiavisszhang nélkül, valamint több szenátor és kongresszusi képviselő, illetve más akadémiai intézmények, mint a National Association of Scholars is erősen bírálta őket emiatt, így egy évre rá újra meginvitáltak, és ezúttal meg is tartották az eseményt, ami a legnagyobb durranás lett Buzz Aldrin űrhajós előadása óta (aki a második ember volt, aki a Holdra lépett Neil Armstrong után – a szerk.). Ez egy kis bepillantást ad abba, mekkora a feszültség a tudományos közéletben, s még a legmagasabb katonai szinteken is a téma kapcsán. Pedig aki beleolvas a könyveimbe, láthatja, hogy minden tényeken és adatokon alapul.

Mindegyikben van körülbelül ezer lábjegyzet, sok közülük arab és muszlim forrásokból, arról, amit mondtak és tettek a kereszténység elleni hosszú háborújuk során.

De ez a megközelítés egyszerűen nem népszerű. Nem szabad ilyen dolgokat mondani vagy feltárni. Ismeri a woke kultúra fogalmát?

Igen, ez egyre erősödő mozgalom Európában is.

Nos, az amerikai egyetemek most a woke fogságában vannak, különösen a humán tudományok, mint a történelem, társadalomtudományok és irodalomtudományok. Az én véleményem pontosan az ellenkezője annak, amit ők mondani akarnak.

Ők azt akarják mondani, hogy minden fehér ember gonosz, minden keresztény gonosz, minden barna bőrű ember áldozat, minden fekete elnyomott, statöbbi.

Az egyik könyvében, amelynek címe Defenders of the West: The Christian Heroes Who Stood Against Islam, egy teljes fejezetet szentelt a magyar hősnek, Hunyadi Jánosnak, és még hét másik védelmezőnek. Mit gondol, mit tanulhatunk tőlük, ami ma is érvényes?