Kétségbeesetten másolják a magyar kormányt a németek a migránsok visszaszorítása érdekében

Ahogy eddig is, az illegálisan beutazó migránsokat vissza fogják utasítani, ha nem nyújtanak be menedékkérelmet. Ha azonban kérelmet nyújtanak be, a rendőrség mostantól „zárt intézményekbe” küldheti a migránsokat, hogy megakadályozza a szökésüket, miközben felülvizsgálják, hogy egy másik uniós ország felelős-e a kérelmükért – magyarázta Faeser.

A miniszter szerint ezeket az eljárásokat „öt héten belül” be kell fejezni. Ez magában foglalja a többi uniós országtól a kérelmezők visszaküldésére vonatkozó engedély megszerzését és a fellebbezések elbírálását is.

Faeser reagált „néhány szomszédos ország” Németország korábbi lépéseire adott reakcióira is. A belügyminiszter szerint „nem lesznek kivételek az uniós jog alól”.

Annalena Baerbock, zöldpárti külügyminiszter szerint az európaiaknak egységesnek kell maradniuk ebben a kérdésben, és óvakodniuk kell attól, hogy tagállami válaszokat adjanak.

A belügyminiszter szerint a most bejelentett intézkedések csupán ideiglenesek, és csak addig fognak tartani, amíg hatályba lépnek az elfogadott uniós migrációs paktum szabályai.