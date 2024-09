Beismerte Németország: Orbán Viktornak volt igaza

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kedden érkezett a hír, miszerint Németország minden határon ellenőrzést vezet be és megtagadja a migránsok belépését. Ezzel Berlin valószínűleg megadta a kegyelemdöfést a Schengeni rendszernek hiszen minden valószínűség szerint előbb a szomszédos országok, majd pedig a többi uniós tagállam is kénytelen lesz követni a német mintát, hacsak nem akarja, hogy nála maradjanak a migránsok. Jobb később, mint soha A német kormány a döntéssel továbbá azt is elismerte – amit sokan már persze a kezdetektől tudtak – hogy

a 2015-ös migrációs válság során Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek volt igaza.

A magyar kormány 2015-ben – a német kormánnyal ellentétben – nem a migránsok korlátlan számú befogadása mellett döntött, hanem határkerítést épített és szigorú bevándorlás politikát vezetett be, amellyel sikerült a migrációt kezelhető szinten tartani, a magyar miniszter elnök azóta is folyamaton beszél a migráció által jelentett veszélyekről.