„Orbánt kancellárnak!” – imádják a magyar kormány ötletét a németek

Nyitókép: Rétvári Bence Facebook-oldala

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a magyar kormány nemrég bemutatta azokat a buszokat, amelyekkel a migránsokat az Európai Unió fővárosába küldheti. Az ötlet a német média figyelmét is felkeltette. A Die Welt több cikkben is foglalkozott az általuk „elfogadhatatlannak” tartott ötlettel, a kommentelők azonban újra helyretették a német fősodratú médiát és a kormányt.

Egy Stephan G. nevű kommentelő szerint, amikor

Magyarország csak nem akar olyan hülye lenni, mint a német kormány”.

Karl-Heinz nevű felhasználó pedig a következőket írta: „Sajnálom, de a magyaroknak egyszerűen igazuk van. Egyszerűen csak a saját hazájukat védik először. És Magyarországon nem szúrják le, verik agyon stb. folyamatosan az embereket az utcán …”

Egy másik kommentelő egyszerűen csak annyit írt: „Magyarország sok mindent jól csinál!”

Anton B. nevű olvasó viszont aggodalmát fejezte ki, ha Németországon keresztül mennek a buszok Budapestről Brüsszelbe, akkor vajon „nem fognak-e leszállni” migránsok náluk.