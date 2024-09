Izrael új légitámadása a Gáza déli részén lévő humanitárius övezetet is érintette

Nyitókép: Rabih DAHER / AFP

Az izraeli hadsereg hétfőn légicsapást mért a Gázai övezet déli részén, az al-Mawasi térségében kijelölt humanitárius zónára – írta meg a Guardian. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye szerint a támadás célpontja a Hamász egyik fontos parancsnoki központja volt.

A Hamász azonban tagadta, hogy katonái a területen tartózkodtak volna, és azzal vádolta Izraelt, hogy a légicsapásban több tucat fegyvertelen civil, köztük nők és gyermekek vesztették életüket.

A mentőcsapatok a helyszínen túlélők után kutatnak. Forrás: Hani Alshaer / ANADOLU / Anadolu via AFP

Legkevesebb öt rakéta csapódott be a területre

A gázai hatóságok szerint a támadás 40 palesztin halálát okozta, és további 60 ember sérült meg. Szemtanúk, akiket a CNN idézett, arról számoltak be, hogy legalább öt rakéta csapódott be a területre. A Hán Júnisz közelében fekvő zónában a támadás idején több tízezer palesztin tartózkodott. Többségük a Gázai övezet harcai elől menekültek. A menekültek többsége sátrakban keresett menedéket, amelyek közül a támadás során több is lángra kapott.

***