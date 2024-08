Miért van az, hogy Ausztriában a gleccser mellett már csadoros nők jönnek szembe?

Már csak az a kérdés, hogy mi milyen világot adunk tovább. A szomszédunkban háború dúl, az Európai Unió ledobta magától azokat az alapelveket, amelyekért megszületett, a nyugati világ elfelejtett közvetítőnek lenni – ezt is nekünk kell már csinálnunk –, s közben napról napra érezzük, a Nyugat, a nagy Nyugat, Amerikától Európáig, szépen, lassan elveszti az irányítást. Már nem a Nyugat alakítja a világ menetét, legoptimistábban szemlélve is csupán reagál. De néha azt is pokolian lassan.

Lefoglal minket az, hogy a legalapvetőbb, legtermészetesebb dolgokon, szó szerint axiómákon vitatkozunk: hogy mikor nő a férfi, mikor férfi a nő, mikor család a család, mikor élet a halál, s közben nem vesszük észre, hogy a világ elrohan(t) mellettünk. Mert félreértés ne essék, a gleccser melletti csadoros nő is az elrohant világ lenyomata. Ahogy a lemondott Taylor Swift-koncertek is azok. Szintúgy az, ami most Nagy-Britanniában történik és az is, ami Brüsszelben. Sok tény van itt, amiből tanulnunk kellene.

Azt pedig csak remélni tudom, hogy legalább nekünk sikerül egy jobb világot átadni az utánunk jövőknek.

***