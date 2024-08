(Nyitókép: STEFANIE LOOS / AFP)

Eredeti javaslattal állt elő a nagyobbik német rendőri szakszervezet elnöke, tán sose hallott még a világ ilyen kreatív formában előadott segélykiáltást:

járjon egyéves Netflix-előfizetés minden egyes pillangókés leadásáért!

Az elképzelés szerint egy efféle „komoly anyagi ösztönzőkkel” kombinált amnesztia hatékonyan elősegítené a magánszemélyeknél lévő illegális kések állományának csökkentését, ami igen szükséges lenne, tekintve, hogy tavaly már közel 9000 esetben (azaz gyakorlatilag óránként) járt el a rendőrség „súlyos és veszélyes testi sértésnek” minősülő késelések ügyében, miközben 4900 késes rablással is foglalkoznia kellett. Amire jövőre már valószínűleg a régi szép időkként fognak visszaemlékezni, tekintve, hogy

a berlini Charité kórház friss közlése szerint hetente immár kettő–négy esetben látnak el szúrt sebet (ráadásul egyre mélyebbeket), míg korábban évente fordult elő 50-55 hasonló.

Egy megkérdezett orvosprofesszor úgy látja, a növekedés egyik nyilvánvaló oka az ingerküszöb csökkenése: nemrégiben egy bunkó módon parkoló kamerunit késelt halálra egy török származású fiatal, kifejezetten azért, mert két parkolóhelyet foglalt el egy helyett.

Kincs ilyen helyzetben a furfangos zsaru, a világ legnagyobb rendőri érdekképviseletének első embere, aki javaslatával halálra röhögteti a potenciális gyilkosokat.

Eleve kolosszális ötlet, hogy egy darab késért pontosan egy évig lehessen látványos leszámolásokat nézni HD-ben,

egy perccel se tovább – így még a legszendébb lakos is érdekelt lenne abban, hogy évente újabb és újabb illegális késeket vásároljon, jutányos cserealapnak.

Vagy ott van maga a 17 éves szír Khalil, aki a minap Stuttgart késviselési tilalom alá eső Váci utcáján késelte meg egy török-szír család három tagját, és akinek tette miatt a netflixes javaslat megfogalmazódott – az ő tizenkét fős szűk családjának tagjai eddig összesen 110 bűncselekményt követtek el (Khalil a legszorgosabb fiú, a 31 hónap alatt összehozott 34 tételes bűnlajstromával, bár 14 éves öccse, Musztafa is huszonegynél tart már; 18 éves nővérük áll most a harmadik helyen, 14 bűncselekménnyel).

Ha leselejteznének egy kopottabb szúróeszközt 230 négyzetméteres otthonuk valamely fiókjából,

máris ingyen mozizhatna a komplett família, vagy legalábbis az épp szabadlábon lévő családtagok.

Nagy segítség ez a stuttgarti járókelőknek!

Arra a kérdésre, hogy miként hozható össze gyors egymásutánban 34 bűncselekmény, szakemberek elmondták: a rendőrségnél simán futhat egy sor különböző ügy párhuzamosan, mielőtt bárki rájönne, hogy egyazon elkövetőről van szó, aki lop is, droggal is seftel, erőszakoskodik is és még csal is – az adatbázisba ugyanis csak akkor kerül be a név, amikor az első ítélet megszületett. Arról egyelőre nincs hír, hogy a Netflix-bónok osztogatása közepette lenne-e szándék ennek valamiféle orvoslására.