Kihegyezett zabunk már van elég, de Brüsszel még mindig nem tud mit kezdeni a migránsokkal

A népességnövekedés pedig csak és kizárólag a bevándorlás miatt jött össze: 66.349-el többen vándoroltak be, mint ahányan elhagyták Belgiumot.

*A magyar termékenységi ráta 2020 óta nagyobb mint a belga, az Eurostat adatai szerint.

Másrészt, szintén a StatBel adatai szerint, 2023-ban a Belgiumban élők 19 százaléka nem Belgiumban született, 8% valahonnan az EU-n belülről jött, 11% viszont az unión kívülről.

10 éve 20 százalék helyett csak 15 százaléknyian voltak a bevándorlók, 20 éve pedig 11 százaléknyian.

Sőt mi több, a belga állampolgárok 34,5 százaléka mára már „külföldi hátterű”. A Belgiumban élő népesség 13,4 százaléka pedig még csak nem is belga – Brüsszelben ez a szám 37 százalék, ebbe beletartoznak az EU-s apparátus dolgozói is.

Harmadrészt pedig, csakhogy feltegyük a pontot az i-re, 37 lövöldözés volt 34 hét alatt Brüsszelben.

A belga Sudinfo még a 32. héten írta meg, hogy 35 lövöldözés volt Brüsszelben, azóta viszont sajnálatosan történt még két másik lövöldözés is.

Pontosan látható, hogy mennyire égeti Brüsszel kezét az a bizonyos forró krumpli – Brüsszel polgármestere is pontosan tudja, de nem meri ténylegesen kezelni az egész kontinenst érintő krízist, ahogy nem mer szembemenni a politikai fősodorral sem, csak egy-két félmondatából látszik, hogy neki sincs ínyére a dolog.

Különösen érdekes a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy ő volt az egyik politikus, aki a NatCont betiltotta –

egészen addig, amíg a belga miniszterelnök rá nem eszmélt arra, hogy itt mégiscsak a szólásszabadság sérül, az egyik demokratikus alapelv.

Lenne egy javaslatom: Brüsszel is látja, mi is látjuk, üljünk már le egy asztalhoz, Belgium és Magyarország, fogjunk össze, s próbáljuk meg megoldani a problémát! Mentsük meg azt, amit Európának hívunk – ahelyett, hogy üres lózungok mögé bújva nem ismerjük el a migráció miatt kialakult mindennapos problémáinkat, és visszatérünk zabot hegyezni. Kihegyezett zabunk már van elég, már csak élhető, európai városok kellenének – az unokáinknak is.