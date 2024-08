Újabb baloldali mítosz dőlt le: 1995 óta többen jöttek Magyarországra, mint ahányan elmentek innen

Magyarországon élő külföldi állampolgárok, illetve külföldön születettek

A hazánkban született külföldön élők, illetve a külföldön született hazánkban élők közül sokan már felvették a lakóhelyük állampolgárságát. Ezért sokkal kisebb létszámokat találunk, ha a külföldön élő magyar állampolgárok, illetve a hazánkban élő külföldi állampolgárok számát vizsgáljuk. Az Eurostat Demography of Europe legfrissebb kiadványában közreadott egy adatot, miszerint 2023-ban 376 045 fő magyar állampolgár élt az unióban Magyarországon kívül. Javaslom, ezzel is bánjunk óvatosan, mert itt is csupán 19 ország adatait összegezték. Az ENSZ nem közöl állampolgársági gyűjtést e témában.

A Magyarországon élő külföldi állampolgárok számát azonban megfelelően pontosan ismerjük, mind az Eurostaton, mind a KSH-ban megtaláljuk. Tavaly is még közel harmada volt a hazánkban élő külföldön születetteknek a külföldi állampolgárok és a hontalanok száma. Látható ebből is, hogy folyamatosan sokan érkeznek és érkeztek úgy hazánkba letelepedési céllal, akik fel is veszik a magyar állampolgárságot.

Nálunk az összes külföldön született kétharmada magyar állampolgár. A hazánkban élő, külföldön született magyar állampolgárok 44%-a Romániából, 17%-a Ukrajnából, 9% Szerbiából és 6% Németországból érkezett, de 3-3% jött Szlovákiából, Ausztriából és Amerikából is. E hét helyről összesen már 366 ezer fő a velünk élő honfitársaink létszáma.

A hazánkban élő külföldi állampolgárok közül 37% Ázsiából (ebből Kínából 8%), 11% Ukrajnából és 9% Németországból, 7% Szlovákiából, 6% Romániából érkezett.

A választások idején sok szó esett arról, hogy legnagyobb részük Budapesten él, 173 ezer külföldi választópolgárból 63 ezer a fővárosban szavazhatott az önkormányzati választásokon.

Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon

A 20-64 éves korú hazánkban élők és nem nálunk születettek 41% családi okból, 40% munkavégzés miatt, 12% tanulás miatt érkeztek s mindössze 4% jött menedékjog vagy egyéb nemzetközi védelem miatt. A munkavégzési céllal érkezőkből 24%-nak volt már munkája az érkezéskor, s csupán 16% keresett magának érkezés után. Az EU tagállamai közül nálunk az 5. legnagyobb azoknak az aránya, akik már az érkezéskor van munkájuk. Jobbára ők a szervezett vendégmunkások.