Átlépett a Mátrixba Magyar Péter: mindenkivel megosztotta Nyíregyházán a legújabb hallucinációit
Rengeteg embert vizionált a baloldali politikus.
Hallgassátok meg, mit mondott a miniszterelnök ma Nyíregyházán!
„Két mai gondolat Nyíregyházáról:
»Magyarországnak olyan erőviszonyokra van szüksége Európában, hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza.«
Moszkvában tegnap »két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán hogy majd a molosok meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga.«
Hallgassátok meg, mit mondott a miniszterelnök ma Nyíregyházán a Háborúellenes gyűlésen!”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala