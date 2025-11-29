Ft
Ft
5°C
-2°C
Ft
Ft
5°C
-2°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Szalai Piroska jobboldal Nyíregyháza Fidesz Orbán Viktor

Két mai gondolat Nyíregyházáról

2025. november 29. 17:56

Hallgassátok meg, mit mondott a miniszterelnök ma Nyíregyházán!

2025. november 29. 17:56
null
Szalai Piroska
Szalai Piroska
Facebook

„Két mai gondolat Nyíregyházáról:

»Magyarországnak olyan erőviszonyokra van szüksége Európában, hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában

Óriási bravúr: a választás eredményét is befolyásolhatja, amit Orbán Viktor tett Moszkvában
Tovább a cikkhezchevron

Moszkvában tegnap »két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán hogy majd a molosok meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga.«

Hallgassátok meg, mit mondott a miniszterelnök ma Nyíregyházán a Háborúellenes gyűlésen!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 29. 19:05
nagyon jo beszed volt...mint mindig ha az ember tudja mirol beszel
Válasz erre
0
0
jump-ing
2025. november 29. 18:26
Két mai gondolat Szalajtós Piroskáról. 1.: Fő utca startvonal tehénfejűeknek 2. Tiszatavi vadász rezidencia a vaddisznóéknak.
Válasz erre
0
3
westend
2025. november 29. 18:25
Jó, de a Merc ki se engedte Mockába a viktátort. Sarokba lesz ültetve, mer' a cárral csak akkor beszélhetünk ha a nyugatajrópai globálbolsi vezetők is rábólintanak. Vagy nem? Össze vagyok zavarodva :)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!