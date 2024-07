A bajor pártelnöknek elege lett az ukrán menekültekből

Az utóbbi hónapokba egyre bizonytalanabbá vált az Európai Unióban tartózkodó hadköteles ukránok helyzet, mivel a súlyos veszteségek miatt Kijev megpróbál mindent megtenni, hogy velük töltse a fel a hadsereget. Az ukrán kormány leállította a konzuli szolgáltatások nyújtását azoknak a külföldön élő állampolgároknak, akik nem térnek haza, és nem jelentik be személyes adataikat a sorozásért felelős tisztviselőknek. A szabályt az év elején vezették be egy reform keretében, amelynek célja a mozgósítási arány növelése volt.

Az európai országok azonban megosztottak a kérdésben, míg egyesek inkább megtartanák az ukrán munkaerőt, addig más országok szívesebben enyhítenék a nyomást a szociális ellátó rendszerükön azzal, hogy visszaküldik a menekülteket Ukrajnába. A lengyel külügyminiszter nemrég jelentette be, hogy ők már meg is kezdték egy az országban tartózkodó ukránokból álló légió kialakítását, akiket kiképzés és felszerelés után vissza is küldenének a háborúba.